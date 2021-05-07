Рунический гороскоп на неделю с 10 по 16 мая для всех знаков зодиака

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Игорь Вечерский сделал подробные предсказания для всех представителей астрологической дюжины.

Умение читать руны может открыть все тайны Вселенной. Те, кому под силу правильно расшифровать их значения, ценятся на вес золота. Рунический провидец Игорь Вечерский — один из них. Он неоднократно давал точные прогнозы о будущем звезд шоу-бизнеса, мировых катастрофах и природных катаклизмах.

Специально для 5-tv.ru он составил свой гороскоп на неделю с 10 по 16 мая для всех знаков зодиака.

Овен

Гебо, соуло и беркана дадут прекрасные возможности достичь поставленных целей. Это можно будет сделать вместе с верными союзниками — теми, кто готов оказать вам помощь и поддержку. В ближайшую неделю можно будет укрепить существующие союзы, развить совместное дело или найти новых партнеров для бизнеса.

Телец

Райдо, перевернутый лагуз и турисаз предупреждают о том, что новые дела могут получить неожиданное развитие. Могут возникнуть сложности, однако они будут преодолимы. Для этого потребуется целиком посвятить себя происходящему. Именно поэтому, начиная новые дела, имейте в виду, что обстоятельства могут складываться самым непредсказуемым образом.

Близнецы

Уруз, дагаз и турисаз дадут возможности для преодоления существующего застоя и помогут выйти на новый уровень развития. Однако в этом кроются и риски, потому как ситуация может повернуться в обратную сторону. Следует четко определить свои возможности и планы — тот вектор развития, который у вас в приоритете. А после нужно будет идти по нему, не отвлекаясь на второстепенные задачи.

Рак

Эйваз, лагуз и наутиз предупреждают, что изменения неизбежны. Хотите вы того или нет, они все равно войдут в вашу жизнь. Наиболее верный и правильный путь, чтобы изменить существующее положение вещей, сможет подсказать только ваша собственная интуиция. Однако не рекомендуется совершать какие-то резкие, импульсивные движения. Вместо этого следует относиться к ситуациям, происходящим в вашей жизни, философски. Планируйте свою жизнь осознанно и без лишнего стресса.

Лев

Перевернутая вуньо, йера и перевернутая кено свидетельствуют о том, что на этой неделе в вашей профессиональной деятельности могут произойти какие-то сложные моменты. Возможно, вас просто утомили быт и рутина, но все происходит не просто так. Это говорит о том, что вы недостаточно четко выстраиваете свою линию общения с коллегами. Так что вам следует правильно распланировать ближайшее будущее. А уже тогда придут возможности гармонизировать и сферу финансового достатка.

Дева

Йер, перевернутый альгиз и перевернутый тейваз советуют на этой неделе обратить внимание на профессиональную сферу. Даже если будут случаться сложности, нужно продолжать идти вперед, потому что результат не заставит себя ждать. Кроме преодоления, надо ставить себе и новые цели, чтобы двигаться дальше. Потому что будущий успех связан с тем, как вы ведете себя сейчас.

Весы

Перто, феху и йера откроют прекрасные возможности для реализации финансовых задач. Построенные в этот период планы смогут принести хороший доход с перспективой его дальнейшего увеличения. Да и любые новые начинания в этой области будут заканчиваться успехом. Так что сейчас наступило лучшее время для добычи и преумножения ресурсов.

Скорпион

Ингуз, перевернутая феху и гебо говорят о том, что эмоции и излишнее доверие к людям могут привести к материальным потерям. Стоит контролировать свое поведение и чувства, не поддаваться на внешнее воздействие и доверять только тем, кто уже не раз доказал свою верность.

Стрелец

Перевернутая кено, хагалаз и альгиз советуют вам начать активно управлять своей жизнью, текущими процессами, а также говорит о том, что на этой неделе возможны неожиданности. Они потребуют от вас участия, если хотите сохранить существующий потенциал для дальнейшего развития. Поэтому в этот промежуток времени самое важное — это контроль над всеми своими действиями и понимание происходящих процессов.

Козерог

Отал, эваз и кено говорят о том, что стоит использовать все имеющиеся возможности для решения поставленных перед вами задач. Кроме того, вы можете получить помощь от близких. Не исключено, что заинтересованные в вашей поддержке люди также будут вам полезны.

Водолей

Перевернутое перто, иса и уруз советуют быть внимательнее к распространению сплетен и неподтвержденной информации. Чтобы улучшить текущее положение дел, потребуется приложить некоторые усилия. Однако имеющейся у вас энергии как раз хватит, чтобы реализоваться и раскрыть свой потенциал.

Рыбы

Иса, хагалаз и гебо говорят о том, что в вашей жизни накопилось большое количество нерешенных вопросов. Скорее всего, они тянутся уже не первый год. На этой неделе будут все шансы на то, чтобы избавиться от старых проблем и открыть для себя новые возможности. Особенно полезна будет помощь родных, близких и надежных партнеров.

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