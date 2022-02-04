И холодно, и жарко: как месяц рождения влияет на предпочтения в постели

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Астролог Сьюзи Керр Райт убеждена, что половая жизнь людей во многом зависит от даты их появления на свет.

Все люди очень разные — это касается и их мировоззрения, и вкусов в сексе. Но астролог Сьюзи Керр Райт считает, что кое-что общее есть у тех, кто родился в один и тот же месяц в году. Так ли это? Проверим.

Январь

Рожденные в первый месяц нового года люди по-разному ведут себя в постели. Если это интрижка на одну ночь, они не могут до конца «отпустить себя» и раскрыться партнеру. При этом они очень раскованные и любят экспериментировать. Но для них важно по-настоящему доверять своему избраннику — только с любимым человеком они готовы в спальне на все.

Февраль

Февральские люди обожают что-то новое, им нравится азарт и дух приключений. До поры до времени они пробуют все со случайными партнерами. Но с возрастом приходят к выводу, что лучше всего постельные игры даются им, когда с возлюбленным есть настоящая эмоциональная связь.

Март

Появившиеся на свет в марте буквально любят проводить время в постели, спальня для них — это их крепость. А вот секс — другое дело. Они придирчивы в выборе партнера, зато отдаются ему целиком.

Апрель

Для апрельских людей во главе отношений и секса всегда будет стоять их независимость. Так что добиться от них признаний в любви нелегко — гораздо проще провести с ними ночь. Они не любят терпеть чужое присутствие после любовных игр и могут выставить случайного любовника сразу после жаркого свидания. Они быстро устают от партнера, стать их постоянным избранником тяжело.

Май

Рожденные в мае любят тепло, нежность и негу. Так что вместо банальных плотских отношений им нужна романтика. Секс часто обставляют как ритуал: свечи, музыка, шелковые простыни. На меньшее они не согласны, пишет Сosmo.

Июнь

Июньские девушки и парни любят все аспекты отношений — и физическую близость тоже. Причем им нравится пробовать новое, они не боятся экспериментов, открыто говорят о своих желаниях. И этим привлекают.

Июль

Для рожденных в июле важно, чтобы сексуальная связь была подкреплена эмоциональной оставляющей. Без уверенности в партнере им сложно чувствовать себя в безопасности с ними в постели. У них немало комплексов, так что обидеть их необдуманным словом очень легко.

Август

Августовские возлюбленные могут быть диаметрально противоположными. Одни будут согревать постель избранников и радовать их взор, другие — не подпустят к себе и на шаг. Все зависит от того, как они относятся к своим партнерам. Причем решить это могут только они сами — указывать им, как быть, не стоит.

Сентябрь

Появившиеся на свет в первый осенний месяц — очень страстные натуры. Но не каждому суждено это узнать, ведь те привыкли держать себя в рамках. Сломать воздвигнутую ими стену очень непросто. Только тот, кому сентябрьские по-настоящему доверяют, может это сделать.

Октябрь

Рожденные в октябре любят физическую сторону отношений. Они привыкли наслаждаться процессом, поэтому предпочитают внимательных и чутких партнеров. А вот короткие интрижки не для них — не хватает времени довериться, а потом и получить максимум удовольствия от связи.

Ноябрь

Связь с ноябрьским человеком может быть феерически прекрасной. Кажется, что они готовы попробовать в постели все! Но на самом деле так они относятся ко всему в своей жизни — если решили что-то испытать, то по полной. В действительности же предпочтения в сексе у рожденных в ноябре могут быть вполне обычными.

Декабрь

Провести ночь с «декабристом» — многого стоит. Их партнеры всегда довольны сексом с ними — много интересных предложений и ролевых игр. Стать их постоянным возлюбленным не так уж просто — сложный характер дает о себе знать. А вот короткая интрижка точно пройдет на ура.

Ранее 5-tv.ru писал, как следует вести себя в постели, чтобы мужчина не сбежал от вас.