ТОП-5 привычек, которые делают женщин привлекательными для мужчин

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Несколько простых правил помогут девушкам завоевать внимание представителей противоположного пола.

Мечтающие о романтических отношениях с нежным и заботливым возлюбленным девушки часто не догадываются, как можно привлечь внимание достойных мужчин. Для этого нужно следовать несложным правилам, которые заметно повышают шансы на успех в поиске ухажера.

Вкладывайте в красоту

Не стоит верить в великую силу пластической хирургии, когда можно сохранить молодость и привлекательность куда более простыми способами. Для этого следует с юности «инвестировать» в себя. То есть отказаться от некачественной косметики, использовать антивозрастные средства, помнить о массаже лица и найти грамотного косметолога.

Ухаживайте за волосами

Многим мужчинам нравятся дамы с длинными волосами. Но и женщины с короткими стрижками не останутся без внимания, если их шевелюра будет ухоженной и здоровой. Поэтому к стандартному шампуню и кондиционеру нужно обязательно добавить маски и салонные процедуры по укреплению волосяных фолликулов. Правильное питание и жизнь без стресса тоже сохранят волосы густыми и блестящими.

Забудьте о трендах

Многие женщины «прокалываются», подбирая себе образ и гардероб исключительно согласно трендам сезона. Вместо этого нужно брать пример со звезд мирового уровня. Чаще всего они не следуют сиюминутной моде, а выбирают одежду, которая подходит их стилю и фигуре. Встретить женщину с собственным «я» — что может быть интереснее для мужчины?

Больше спите

Многие девушки, особенно в молодости, недооценивают силу здорового сна. Недосып проявляется не только в нервном поведении — его можно определить и по изменениям во внешности. Мешки под глазами, раннее старение, тусклый цвет лица, утомленный взгляд, мигрени и другие проблемы со здоровьем. Таким женщинам сложно оставаться привлекательными для мужчин, пишет Сosmo.

Не отказывайтесь от принципов

Да, некоторым представителям сильного пола нравятся покорные и следующие за ними по пятам женщины. Но большинство предпочитает возлюбленных с четкой жизненной позицией и сформировавшимися взглядами на жизнь. С ними интересно общаться, дискутировать и спорить.

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