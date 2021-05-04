«Синие губы, сам весь белый»: Прилучный едва не умер из-за развода с Муцениеце

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Из слов звезды «Мажора» можно сделать вывод, что он пережил сердечный приступ из-за разрыва отношений с известной супругой.

Звезда сериала «Закрытая школа» Павел Прилучный впервые прокомментировал развод с актрисой Агатой Муцениеце. В беседе с журналистом Вадимом Верником он признался, что разборки со звездой ему серьезно подорвали здоровье.

С матерью своих будущих детей актер познакомился еще в 2011 году. Спустя несколько месяцев ухаживаний Прилучный сделал предложение Муцениеце. Она ответила согласием. Молодые тайно женились в Москве. Спустя два года у них родился сын Тимофей, а еще через несколько лет — дочь Мия.

Супруги жили счастливо — их считали едва ли не идеальной парой. Но на деле сказка оказалась обыкновенной фантазией. Павел и Агата, как и все, серьезно ссорились, а когда поняли, что общий язык найти не удается, объявили о разводе.

По словам Прилучного, он и Муцениеце пытались сделать все возможное, чтобы сохранить отношения. Изможденный проблемами на работе и в семье актер чуть не довел себя до предсмертного состояния - из его слов можно сделать вывод, что он перенес сердечный приступ.

«Мы находились в состоянии распада. <…> Я много снимался и заболел, какая-то проблема с легкими была, работал с температурой. Ночные-дневные смены, я постоянно за рулем, все сам. Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько все сделали. Сердце немножко подустало. А у меня кредиты, ипотеки и все остальное», — поделился переживаниями Прилучный.

Новая жизнь

К счастью теперь, спустя год после развода, он чувствует себя хорошо. Павел рассказал, что кардинально изменил свою жизнь: отказался от массы проектов, нормализовав режим труда и отдыха, наладил отношения с бывшей женой и детьми, бросился с головой в новый роман. Той самой избранницей, спасшей Прилучного из «плена» обязательств, стала актриса Мирослава Карпович.

«У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются, — потрясающая девчонка», — заключил Павел.

m1r0slava_karpovich

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Агата Муцениеце не хочет вспоминать о браке с Павлом Прилучным.