Врач объяснил, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

На майские праздники многие россияне отправляются на природу и лакомятся шашлыками. Однако, считает специалист, чрезмерное употребление жареного мяса может нанести вред организму.

Переизбыток красного мяса и полуфабрикатов может привести к онкологическим заболеваниям. Об этом стоит знать любителям шашлыков, заявил врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко. Он рассказал о том, как не пострадать от этой пищи.

По словам эксперта, в день рекомендуется съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70.

«Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру», — отметил он в интервью радио Sputnik.

Особенно учитывать высокую калорийность шашлыка необходимо людям, которые следят за фигурой. Чтобы не съесть его больше, чем нужно, лучше перед приемом пищи поесть овощей или попить воды, пояснил врач.

Он также напомнил, что срок хранения уже готового шашлыка зависит от степени прожарки и от того, как долго блюдо проведет вне холодильника.

«Если сразу убрали, неделю мясо вряд ли простоит, но дня три-четыре-пять вполне может. Если оставили на сутки на солнце, лучше не рисковать», — пояснил терапевт.

Также перед употреблением мяса стоит убедиться, что от него не исходит неприятных запахов.

