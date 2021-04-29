🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 апреля, убывающая Луна в знаке Стрельца поможет идущим осилить путь.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 апреля, убывающая Луна в знаке Стрельца велит обращаться за помощью к близким и не бояться конечной цели.

♈ Овен

На вашей улице намечается праздник, Овен, танцуйте! Вы так долго прилагали усилия для достижения цели, что Вселенная решила вас вознаградить по полной программе. Помимо того, о чем вы грезили, вы получите неожиданный и приятный бонус. Приготовьтесь принимать дары с благодарностью.

Космический совет: примите дары с благодарностью.

♉ Телец

В душе вы — идеалист и максималист. Если уж делаете что-то, то с полной отдачей. Но, увы, не всегда обстоятельства позволяют выполнить и перевыполнить план. Вот и сейчас: вам не стоит рвать на себе волосы от того, что что-то выходит из-под контроля. Сосредоточьтесь на том, что вы можете исправить. Поверьте, в вашем положении есть свои плюсы.

Космический совет: ослабьте хватку максималиста.

♊ Близнецы

Вы плотно занялись изучением себя и, надо сказать, преуспели в этом процессе. Вот и теперь Небесная канцелярия создает для вас все условия, чтобы вы продвигались по выбранному пути. Медитация, пешие прогулки и спокойное общение с друзьями помогут вам найти ключ к вашей задаче. Скоро то, что вас беспокоит долгое время, разрешится. Вы на верном пути.

Космический совет: разрешение затянувшегося дела скоро придет.

♋ Рак

Вам не хватает компании. Вы привыкли последние месяцы со всем справляться одни, и, да, у вас получается. Но коллективный разум еще никто не отменял. Поищите единомышленников среди окружения: возможно, кто-то давно хочет вам помочь, но не решается.

Космический совет: ищите хорошую компанию.

♌ Лев

Для вас наступает приятный этап. Вы долго работали над собой, повышали собственную работоспособность и эффективность, и вот — пора пожинать плоды. У вас появится больше времени для себя, используйте его для приведения мыслей в порядок. Вам пора разобраться в себе и определить, какой жизни дальше вы хотите. Сейчас для вас настал пограничный момент, когда пора сделать свой выбор. Сосредоточьтесь на этом.

Космический совет: у вас появится время на себя.

♍ Дева

Вас окружает множество людей, которые по-разному представляют себе то, как должна выглядеть идеальная картина мира. Иногда они пытаются навязать вам свою точку зрения. Но вы не обязаны соответствовать их представлениям о прекрасном. Да, давление иногда зашкаливает, но вы сильнее этого. Освободитесь от внешних факторов, прислушайтесь к своему сердцу. Вот проводник, за которым вы должны следовать.

Космический совет: освободитесь от навязанных мнений.

♎ Весы

Вы находитесь на переломном этапе пути. Точка, в которой старая жизнь больше не имеет для вас смысла, а новая еще не открылась. Позвольте себе отступить как бы в сторону и понаблюдать за собой. Этот процесс придаст вам сил и понимания, как двигаться дальше.

Космический совет: ваша сила в наблюдении.

♏ Скорпион

В том, что касается ваших идей, вы на правильном пути. Но здесь есть что-то, что можно доработать. Хорошая новость в том, что вам не придется слишком далеко искать подход. Озарение придет к вам очень скоро и само. Все, что вам остается, его поймать. Удачи!

Космический совет: ловите озарение.

♐ Стрелец

Ваше положение улучшается с каждым днем. И в этом ваша заслуга, Стрелец. Вы сами знаете, сколько сил приложили, чтобы добиться всего, что у вас есть. Насладитесь этим, не растрачивайте себя только на труды! Позвольте себе отдохнуть в хорошей компании.

Космический совет: насладитесь своим успехом.

♑ Козерог

В вашей жизни пришло время, когда следует обращать внимание на знаки судьбы. Она к вам весьма милосердна, Козерог. Только не проходите мимо ее посланий. Помните, они могут быть повсюду, стоит только приглядеться. Эти знаки сыграют важную роль в путешествии, которое вы планируете.

Космический совет: следите за знаками судьбы.

♒ Водолей

У вас опускаются руки? Сил нет даже на отдых? Водолей, вы, кажется, загнали себя в угол. Пора обратиться за поддержкой к близким. Вы знаете, что вам не откажут. Не бойтесь выглядеть слабым в их глазах. Уют и забота родных помогут вам вернуть себе силы и уверенность в себе.

Космический совет: вам нужна поддержка близких.

♊ Рыбы

Вы долго шли к цели, и до нее остается один шаг. Доверьтесь своей интуиции и не бойтесь! После стольких усилий и времени, потраченного на ваш план, Вселенная просто не может оставить вас ни с чем. Доверяйте ей, и она отплатить вам той же монетой.

Космический совет: до цели — один шаг.

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