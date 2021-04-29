Беды, нищета и расставания: у каких знаков зодиака самая сложная судьба?

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Астрологи дали советы, как перестать усложнять жизнь себе и другим.

Конечно, все равны, однако некоторых людей неудачи и несчастья буквально преследуют, тогда как другим судьба посылает подарок за подарком. Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в жизни приходится гораздо сложнее, чем кому бы то ни было.

Весы

Внешне Весы почти всегда веселы и радостны, со стороны кажется, что они оседлали удачу и теперь усердно трудятся над реализацией возможностей, которые им посылают звезды. Но если приглядеться, то можно заметить неуверенного в себе человека, который вместо того, чтобы добиваться желаемого, тратит колоссальное количество сил на поиски одобрения со стороны других. Именно эта неуверенность зачастую не дает Весам реализоваться в полной мере.

Рыбы

С детства многие Рыбы втемяшивают себе в голову, что счастье непременно наступит. Это хорошая мысль, но только вот вместо того, чтобы это счастье почувствовать, Рыбы ждут его. И в этом ожидании может пройти вся жизнь. Вместо того, чтобы бесконечно надеяться на то, что мир перевернется, возможно, иногда стоит хорошенько посмотреть по сторонам, чтобы увидеть радость жизни, которая нас окружает.

Скорпионы

Представители этого знака в силу своих особенностей считают, что счастья можно достичь исключительно тяжелым трудом. Поэтому жизнь некоторых Скорпионов может превратиться в бесконечную битву, где в погоне за мечтой они рискуют это самое счастье не заметить. Поэтому Скорпионам рекомендуется избавиться от синдрома отличника и перестать недооценивать себя.

Близнецы

Зачастую представители этого знака бывают противоречивы и непостоянны в своих увлечениях. Именно эти качества могут стать препятствием на их пути к достижению цели. Близнецы не могут надолго сконцентрироваться на чем-то одном и редко доводят дело до конца. Если они научатся усидчивости, то они смогут перевернуть мир.

Овны

Овны часто раздувают из мухи слона, во всем видят проблемы, конфликты и сложности, чем знатно портят себе жизнь. При этом, как утверждают астрологи, жить в атмосфере покоя и гармонии представители этого знака просто не способны, поэтому в их жизни всегда будут беды, нищета и расставания. А если серьезных предпосылок для этого не будет, то Овны сами придумают их.

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