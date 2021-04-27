🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 апреля, полная Луна в знаке Скорпиона принесет легкость и гармонию в вашу жизнь.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 апреля, полная Луна в знаке Скорпиона принесет легкость и гармонию в вашу жизнь. Это отличный день, чтобы расслабиться, отдохнуть и приятно провести время.

♈ Овен

Сегодня прекрасный день, чтобы перестать себя сдерживать и окунуться в пучину всепоглощающей страсти. Реализовав самые смелые желания, вы откроете в себе место для новой мечты.

Космический совет: окунитесь в море страсти.

♉ Телец

Стоит помнить, что все в мире происходит в свое время, поэтому форсировать события как минимум бессмысленно. Просто продолжайте делать то, что делали — звезды говорят, что вы на правильном пути.

Космический совет: не бегите впереди паровоза.

♊ Близнецы

Творческий кризис, который измотал вас, скоро закончится, и в вашу жизнь снова войдет поток интересной работы и приятных дел. Откройте глаза и смело смотрите в свое будущее.

Космический совет: великие идеи приводят к великим результатам.

♋ Рак

Если вам кажется, что вся жизнь состоит из сплошных трудностей, то это еще не повод сдаваться. Даже если вы невероятно устали и кажется, что вот-вот опустите руки, знайте, что звезды на вашей стороне, а счастливое разрешение всех проблем уже не за горами.

Космический совет: победа близка — не сдавайтесь.

♌ Лев

Желание все контролировать может сыграть с вами злую шутку, Львы. Попробуйте немного ослабить хватку и посмотреть, как свободно и красиво идет жизнь, как даже самое незначительное событие становится настоящим чудом.

Космический совет: доверьтесь судьбе.

♍ Дева

Ваша идея, которую так долго вынашивали, может стоить миллион долларов. Дело осталось за малым — взять и воплотить свои мечты. Смело беритесь за дело, а звезды вам в этом помогут.

Космический совет: то, что вы ищите, уже внутри вас.

♎ Весы

Если вы недовольны своей жизнью, то обратите внимание, как смотрят на вас ваши близкие: они восхищаются вашей работой, вашим домом и вашей внешностью. Посмотрите на себя глазами родных, и вы поймете, что стоите гораздо дороже, чем думаете.

Космический совет: прекратите себя недооценивать.

♏ Скорпион

Иногда, чтобы спрятаться от проблем, человек погружается в мир грез и фантазий. Но пришло время взглянуть правде в лицо. Звезды помогут вам решить все проблемы сегодня, Скорпионы.

Космический совет: займитесь решением старых проблем.

♐ Стрелец

Вероятно, что на пути к счастью вам предстоит споткнуться не один раз. Но следует помнить, что цель, к которой вы следуете, стоит тех труда и упорства, чтобы обрести желаемое.

Космический совет: терпение и труд все перетрут.

♑ Козерог

Иногда даже запасной план может не сработать, Козероги. И чтобы не оказаться в творческом или финансовом кризисе, нужно попытаться взглянуть на привычные вещи по-новому. И, наконец, отпустить то, что явно не принесет плодов. Как говорят индейцы, если лошадь сдохла — слезай с нее.

Космический совет: взгляните на привычные вещи по-новому.

♒ Водолей

Вы привыкли трудолюбием и усердной работой добиваться поставленных задач. Но сегодня звезды дают вам небольшое преимущество. Присмотритесь, вдруг вы найдете способы «срезать углы» и вырваться вперед.

Космический совет: посмотрите, что может сойти вам с рук.

♊ Рыбы

Вам давно нужно усвоить, что другие люди — это, действительно, другие люди. Даже у вашего партнера может быть мнение, которое совершенно не сходится с вашим. Возможно, вам даже будет полезно посмотреть на мир глазами окружающих.

Космический совет: не равняйте всех по себе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие опасности принесет разным знакам зодиака розовое суперлуние.