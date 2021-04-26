Как увидеть и стоит ли бояться: что несет всем знакам зодиака розовое суперлуние

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dinendra Haria; Instagram @astrolog_shirokova; 5-tv.ru

На волнующие вопросы о редком природном явлении ответили астроном Владимир Сурин и астролог и нумеролог Анастасия Широкова.

Луна приготовила землянам сюрприз — вечером 26 апреля она приблизится максимально близко и весь мир сможет наблюдать уникальное розовое суперлуние. В связи с этим эксперты — астроном и сотрудник МГУ Владимир Сурдин и астролог-нумеролог Анастасия Широкова — рассказали 5-tv.ru, когда и где можно увидеть розовый диск Луны и стоит ли представителям зодиакального круга опасаться ее влияния.

По словам Сурдина, не всем, к сожалению, россиянам повезет увидеть яркое зрелище из-за погодных условий. Кроме того, сам эффект суперлуния невооруженным глазом будет незаметен, размеры небесного тела будут больше обычного всего на 5%.

«Метеорологи говорят, что будет обледенение и снежная буря сегодня ночью. Ну какая там луна? Вы ровным счетом ничего нового там не увидите. Будет полнолуние обычное», — отметил ученый.

Как рассказала Анастасия Широкова, названия природному явлению — сближению Луны с Землей — дал американский астролог Ричард Нол. Это событие происходит несколько раз в год, и их ни в коем случае не стоит бояться, так же как и рассчитывать на особую благосклонность судьбы в эти дни.

«Названия суперлуний как правило связаны с определенными природными явлениями, характерными для конкретного времени года. Розовое суперлуние это первое суперлуние в этом году, и название оно получило благодаря цветению розовых флоксов, произрастающих ранней весной на севере и американском востоке. Еще в одном из вариантов это суперлуние называется рыбным — в это время некоторые виды рыб возвращаются в североамериканские озера для нереста», — рассказала нумеролог.

Несмотря на регулярность явления, небесное тело в момент максимальной близости все же может заявить о себе переменами в самочувствии некоторых представителей астрологического круга.

«Некоторое напряжение и раздрай может случиться у Водолеев и Львов. Чувство мучительного противоречия и душевные метания могут достаться Тельцам. Скорпионы почувствуют силу, но будут озабочены тем куда бы ее применить, рискуя обескуражить окружающих. Девы и Козероги почувствуют всплеск активности и получат приподнятое настроение. Рыбы и Раки будут чувствовать себя спокойно и уверенно, на зависть окружающим», — поведала эксперт.

Анастасия Широкова предупредила, что длиться перечисленные состояния будут не более одного дня. Более того, необходимо помнить, что каждый человек уникален, и общие прогнозы работают в лучшем случае для 30% населения и чаще всего это типичные представители знаков зодиака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как, по мнению астролога Алены Никольской розовое суперлуние скажется на жителях земли и как пройдет неделя с 26 апреля по 2 мая.