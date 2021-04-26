🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 апреля, растущая Луна в знаке Весов принесет некоторым представителям знаков зодиака интересные знакомства и успех.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 апреля, растущая Луна в знаке Весов принесет некоторым представителям знаков зодиака интересные знакомства и успех. День обещает быть богатым на положительные эмоции.

♈ Овен

Овны, 26 апреля, у вас возникнет множество креативных идей. В делах, связанных с творчеством, будет сопровождать успех. Форсируйте события, пока звезды предоставляют такую возможность.

Космический совет: форсируйте события.

♉ Телец

Этот понедельник, Тельцы, идеально подходит для планирования будущего. Сварите себе ароматный кофе, включите спокойную музыку и погрузитесь на целый день в рутину по составлению планов.

Космический совет: решайте актуальные вопросы.

♊ Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам 26 апреля не бояться новых начинаний. Отбросьте мысли о том, что вам надо все делать по графику, и если вы что-то не реализовали, то начинать новое дело не стоит. Решитесь начать, а дальше вы найдете время на все, что вам действительно нужно.

Космический совет: начинать новое дело не стоит.

♋ Рак

Ракам в этот день повезет завести удачное знакомство. Произойти это может в довольно необычной для вас обстановке. К примеру, в салоне самолета или в купе поезда. В любом случае — будьте избирательны.

Космический совет: будьте избирательны.

♌ Лев

26 апреля представители этого астрологического символа будут чувствовать прилив энергии и сил. Вам удастся составить концепцию улучшения рабочих процессов, а также привести в порядок свои домашние дела.

Космический совет: приведите в порядок свои домашние дела.

♍ Дева

Для Дев понедельник будет наполнен всеми оттенками эмоций. Принимайте решения не головой, а сердцем. От кратковременных интрижек вам сегодня стоит отказаться. Никакого хорошего опыта они вам не принесут.

Космический совет: принимайте решения не головой, а сердцем.

♎ Весы

Весам стоит вернуть себе 26 апреля трезвость мыслей. Вам не следует преувеличивать буквально все — от хорошего до плохого. Будьте более благоразумны.

Космический совет: будьте благоразумны.

♏ Скорпион

Сегодняшний день принесет вам, Скорпионы, некоторые изменения. Помните, что спонтанные решения не будут способствовать улучшению вашей жизни. Вы в последнее время и так терпите много негатива со стороны партнера. Избавьтесь от ненужной моральной нагрузки.

Космический совет: избавьтесь от ненужной моральной нагрузки.

♐ Стрелец

Скорпионы имеют в этот день прекрасный шанс избавиться от депрессии и начать жить яркой жизнью. Постарайтесь сохранить отличное настроение на долгое время. Избавьтесь от морального давления извне.

Космический совет: постарайтесь сохранить отличное настроение.

♑ Козерог

Козероги, вы сможете вырваться из своей рутины. С помощью друзей или же самостоятельно вы наконец поймете, что так жить, как это делаете вы — в дальнейшем просто невозможно.

Космический совет: вам стоит выйти из поглотившей рутины.

♒ Водолей

Водолеям этот неплохо бы провести весьма активно. Отправляйтесь в гости к родственникам или соберитесь с компанией на пикник. Вам нужно больше гулять и не сидеть дома на одном месте.

Космический совет: отправляйтесь в гости.

♊ Рыбы

Рыбам не стоит 26 апреля разбрасываться деньгами. Звезды советуют держать язык за зубами и не отвечать резкостью на резкость. День кажется не очень удачным, но ничего плохого произойти не должно.

Космический совет: звезды советуют держать язык за зубами.

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