«Маленькое чудо»: фото Меладзе с новорожденной дочкой растрогало поклонников

Фото, видео: Instagram @meladzevalerian

Кроха появилась на свет две недели назад.

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе и певица Альбина Джанабаева 12 апреля стали счастливыми родителями в третий раз. Спустя почти две недели после рождения дочери гордый отец поделился ее первым фото в Instagram.

Певец сделал трогательный снимок: он положил крошечную и хрупкую ручку малышки на свою крепкую ладонь.

«Сколько же тепла и счастья дает мне прикосновение этой маленькой ладошки», — подписал публикацию Меладзе.

Instagram @meladzevalerian

Фото растрогало поклонников артиста, некоторые даже прослезились, в чем и признались Валерию Меладзе в комментариях под публикацией.

«Вы заставили меня прослезиться. Как же повезло малышке с родителями. Вы заново покорили мое сердце. Счастья вам и вашей семье, прекрасный папа, муж и артист»;

«Маленькое чудо, прямо счастье в ваших руках»;

«Даже по ручке видно, что это девочка», — восторженно писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему супруга Меладзе Альбина Джанабаева так долго скрывала свою беременность.