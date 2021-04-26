«Маленькое чудо»: фото Меладзе с новорожденной дочкой растрогало поклонников
Фото, видео: Instagram @meladzevalerian
Кроха появилась на свет две недели назад.
Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе и певица Альбина Джанабаева 12 апреля стали счастливыми родителями в третий раз. Спустя почти две недели после рождения дочери гордый отец поделился ее первым фото в Instagram.
Певец сделал трогательный снимок: он положил крошечную и хрупкую ручку малышки на свою крепкую ладонь.
«Сколько же тепла и счастья дает мне прикосновение этой маленькой ладошки», — подписал публикацию Меладзе.
Фото растрогало поклонников артиста, некоторые даже прослезились, в чем и признались Валерию Меладзе в комментариях под публикацией.
«Вы заставили меня прослезиться. Как же повезло малышке с родителями. Вы заново покорили мое сердце. Счастья вам и вашей семье, прекрасный папа, муж и артист»;
«Маленькое чудо, прямо счастье в ваших руках»;
«Даже по ручке видно, что это девочка», — восторженно писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему супруга Меладзе Альбина Джанабаева так долго скрывала свою беременность.