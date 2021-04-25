🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 апреля, растущая Луна в знаке Близнецы благоприятствует тем, кто готов сменить роль деятеля на роль наблюдателя. Звезды рекомендуют сегодня отдохнуть.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 апреля, растущая Луна в знаке Близнецы благоприятствует тем, кто готов сменить роль деятеля на роль наблюдателя. Звезды рекомендуют сегодня отдохнуть и подумать о своей мечте.

♈ Овен

Далеко не всегда различные этапы нашей жизни заканчиваются так, как мы того хотим. Мысли о том, как все должно было произойти, не принесут вам никакой пользы, Овны. Их лучше отпустить. Помните: то, что предназначено для вас, всегда найдет путь к вам. Даже несмотря на препятствия и сопротивление.

Космический совет: простите прошлые обиды и откажитесь от сожалений.

♉ Телец

Как только вы думаете, что худшее позади, Вселенная посылает вам еще один урок. Образно выражаясь, вы пережили длинную поездку на американских горках, Тельцы. Теперь вам просто нужна передышка. Плохая новость заключается в том, что у вас может не быть возможности позволить ее себе прямо сейчас. Хорошая новость в том, что сейчас можно понять, кто ваш настоящий друг, а кто враг.

Космический совет: вам нужна передышка. Отдохните, если есть такая возможность.

♊ Близнецы

Вы давно хотели что-то изменить, но обстоятельства складывались не в вашу пользу. Не очень хорошая новость заключается в том, что звезды просят вас еще раз нажать кнопку паузы и воздержаться от принятия каких-либо важных решений. Особенно тех, которые связаны с финансами. Сейчас у всех непростые времена. Чтобы не отчаиваться, продолжайте фокусироваться на имеющемся в вашей жизни изобилии, а не на том, чего вам не хватает.

Космический совет: не принимайте сегодня важных решений.

♋ Рак

Остановитесь на минуту, глубоко вдохните и загляните внутрь себя, Раки. Подумайте о вещах, которые действительно делают вас счастливыми. То, что пробуждает чувство радости и целеустремленности. Это простое упражнение поможет вам понять, что большинство тревожащих вас вещей не имеют никакого отношения к вашему положению в обществе или количеству денег в вашем банке. Перестаньте тревожиться по пустякам.

Космический совет: перестаньте тревожиться по пустякам.

♌ Лев

Они действительно хотят заполучить вас, Львы. Вас ждет интереснейшее профессиональное приключение. Зачерпайте страсть к делу из своего личного опыта и на всех порах устремитесь к своей мечте. Да, вы столкнетесь с противодействием на этом пути, но вы готовы сделать все возможное, чтобы оказаться на вершине.

Космический совет: вас ждет интереснейшее профессиональное приключение.

♍ Дева

Беда в том, что мы крепко держимся за свои материальные богатства, потому что боимся, что ресурсов может не хватить, когда они понадобятся нам больше всего. Вселенная хочет, чтобы вы знали — о вас позаботятся сейчас и в будущем. Поэтому немного ослабьте хватку и перенаправьте свое внимание с недостатка на изобилие.

Космический совет: не думайте о том, чего у вас нет. Лучше подумайте о том, что у вас есть.

♎ Весы

Есть периоды действия и периоды наблюдения. Нахождение баланса между ними — крайне важно для нашего благополучия. Вам сейчас нужно второе, Весы. Сегодня вам может прийти идея, которая перевернет всю вашу жизнь. Но чтобы это произошло, нужно на время освободиться от суеты.

Космический совет: сегодня вам нужно не действовать, а наблюдать.

♏ Скорпион

Фаза планирования и разработки стратегии закончена, Скорпионы. Пришло время перейти в режим действия. Звезды хотят, чтобы вы убедились: вы готовы к большим переменам. Не теряйте ни секунды на сомнения в своем потенциале. Если вы искали инвестора, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень, ожидайте его очень скоро.

Космический совет: хватит планировать, время действовать!

♐ Стрелец

В обществе принято позитивно оценивать происходящие в мире перемены и говорить о том, что они создают почву для лучшего мира. Однако что каждый из нас чувствует, когда нужно отпустить старое? Правильно, сопротивление. Сегодня вы испытаете именно это чувство, Весы. Звезды советуют вам ослабить хватку там, где это необходимо, и выразить свою благодарность за извлеченные уроки. Лучшее впереди.

Космический совет: не бойтесь перемен, лучшее впереди.

♑ Козерог

Выходные застали вас пьяным от любви, Козероги. Нелегко было достичь состояния, когда вы с полуслова понимаете друг друга, но ваша настойчивость помогла вам справиться с этим. Поднимите сегодня тост за все прекрасные воспоминания, которые вы подарили друг другу, и за все волшебные моменты, которые еще будут впереди.

Космический совет: выходные заставят вас чувствовать себя пьяными от любви.

♒ Водолей

Пора пересмотреть девиз о сексе, наркотиках и рок-н-ролле. От кого и от чего вы спасаетесь, Водолеи? Попытки заглушить боль не помогут вам. Пришло время встретиться со своими демонами лицом к лицу. Подумайте о посещении консультации с психологом. Помните, что есть более здоровые способы справиться с проблемами.

Космический совет: вам нужно устранить источник боли, а не просто глушить ее.

♊ Рыбы

Ваш успех не случаен, Рыбы. Потребовалось много крови, пота и слез, чтобы добраться до этой точки вашего существования. Так что немного расслабьтесь и поверьте в себя. Вспомните свои победы и наберитесь уверенности. Звезды хотят, чтобы вы помнили: с этого момента двигаться вперед станет легче. Вскоре ваши труды будут оплачены сполна.

Космический совет: самый сложный этап позади, с этого момента будет легче.

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