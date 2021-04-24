Главу УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте

Фото: УФСИН России по Забайкальскому краю

Евгений Шихов погиб во время охоты в Карымском районе.

Начальник Управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов был застрелен во время охоты в Карымском районе. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По данным источника, во время охоты были застрелены два человека. Евгений Шихов был убит на месте, второй — скончался по пути в медицинское учреждение. По информации 5-tv.ru, второй жертвой является начальник СИЗО № 1 Валерий Герман.

Согласно предварительным сведениям, застрелил мужчин егерь. Сейчас он задержан и находится на допросе у правоохранителей.

Евгений Шихов с 1996 года он работал на различных должностях в уголовно-исполнительной системе в Хакасии. В 2008-м его назначили на пост замначальника Управления безопасности ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, а в 2011 году он перешел в управление ведомства в Мурманской области. В 2018 года Шихов был назначен главой УФСИН по Забайкалью. 20 февраля прошлого года указом Путина полковнику Шихову было присвоено звание генерал-майор ВС.