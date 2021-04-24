В Киеве заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве

Фото: Кадр из фильма " Ржевский против Наполеона, реж. Марюс Вайсберг (2012)

Почему украинский лидер не может принять приглашение российского главы, объяснил замглавы киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять приглашение российского лидера Владимира Путина и приехать в Москву на переговоры. Такое заявление сделал вице-премьер и замглавы киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире авторской телепрограммы журналиста Савика Шустера.

Резников отметил, что считает предложение Путина «немного странным». По его мнению, встреча глав двух государств возможна исключительно при участии других сторон Нормандского формата, то есть совместно с лидерами Франции и Германии.

«Не может (Владимир Зеленский — Прим. ред.) во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора», — добавил вице-премьер Украины.

Предложение Путина встретиться с Зеленским лично прозвучало после того, как лидер Незалежной в своем видеообращении призвал президента РФ «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заметил, что обсуждать проблемы Донбасса Зеленскому лучше с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а в Москве его готовы принять в любой момент, если пожелает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным.