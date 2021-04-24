🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 апреля, растущая Луна в знаке Девы подарит многим возможность наконец-то воспользоваться плодами упорного труда. Время собирать сливки!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 апреля, растущая Луна в знаке Девы подарит многим возможность наконец-то воспользоваться плодами упорного труда. Время собирать сливки!

♈ Овен

Несмотря на сильное желание отправиться в путешествие прям сейчас, едва ли у вас есть такая возможность. Однако это не значит что нужно совсем отказаться от приключения — вы все еще можете совершить полет фантазии. Отвлекитесь на некоторое время от рутины, чтобы сочинить мечту. Дайте своему воображению нарисовать то, что вы хотите видеть в реальности. Сделайте это хотя бы для того, чтобы Вселенная смогла лучше понять и помочь вам, Овны!

Космический совет: начните мечтать об идеальном путешествии — Вселенная поможет вам отправиться в него.

♉ Телец

Тельцы

Вы взяли на себя гораздо больше, чем можете вынести в данный момент, Тельцы. Вы никак не сможете оправдать свои нереалистичные ожидания. Сократите список задач, направив силы на то, что действительно важно. Когда вы это сделаете, подумайте о том, как ваши близкие могут поддержать вас. Не бойтесь обратиться к ним за помощью.

Космический совет: вы взяли на себя слишком много, сократите список дел.

♊ Близнецы

Вы верите в свою мечту всю жизнь, Близнецы. Тогда почему у вас возникают постоянно проблемы с тем, чтобы следовать по пути к ней? Чтобы получить объективный ответ, вам нужно задать этот вопрос кому-нибудь со стороны. Помните, что со временем наши приоритеты меняются и трансформируются. Не бойтесь заменить старую мечту новой. Звезды хотят, чтобы вы поняли, что это был план с самого начала.

Космический совет: не бойтесь заменить старую мечту новой.

♋ Рак

Раков ждет самый приятный процесс — собирание сливок. Вы готовитесь получить плоды своего труда, которые станут даже слаще того, что вы себе представляли. Вы упорно трудились и заслуживаете каждого кусочка этого успеха. Если вы ждете исхода судебного разбирательства, поверьте, что чаша весов склонится в вашу пользу.

Космический совет: приготовьтесь, скоро вас сполна вознаградят за упорный труд!

♌ Лев

Цель, который вы поставили себе, была совсем непростой, Львы. Были времена, когда вы хотели отказаться от всего ради более простой жизни. Но вы все-таки прошли через все это и дожили до сегодняшнего дня. Вселенная аплодирует вашей стойкости и напоминает, что скоро вы в полной мере сможете воспользоваться плодами своего труда. Не забудьте поблагодарить ее.

Космический совет: Вселенная аплодирует вашей стойкости и скоро отплатит вам.

♍ Дева

Каждый из нас постоянно переоценивает свое мировоззрение, способ мышления и предрассудки. Сейчас вы наблюдаете трансформацию внутри себя — в конце вы станете лучше, чем были. В этот период слушайте больше, чем говорите. Позвольте другим поделиться с вами самыми сокровенными историями — чужой опыт поможет вам измениться в лучшую сторону.

Космический совет: начните слушать больше, чем говорите. Окружающим есть что рассказать вам.

♎ Весы

Мы все являемся частью замысла Вселенной. Ключ к процветанию — знать, когда выжидать, а когда действовать. Прямо сейчас от вас требуется первое, Весы. Позвольте тому, что не соответствует вашей истине, исчезнуть. Этот период будет хаотичным во всех отношениях, но, тем не менее, он создаст почву для великих дел, которые еще впереди.

Космический совет: позвольте неприятностям самим исчезнуть из вашей жизни, необязательно их подгонять.

♏ Скорпион

Вы никогда не сможете справиться со всем в одиночку, Скорпионы. Попытка сделать это, скорее всего, приведет вас к нервному срыву. Не пытайтесь обмануть себя: вы не всесильны. Пусть о мелочах позаботятся близкие и подчиненные, вам же нужно сосредоточиться на стратегических вещах. Помните, что первый шаг к получению поддержки — это просьба о помощи.

Космический совет: делегируйте задачи. Вам нужно сосредоточиться на стратегии, а не тактике.

♐ Стрелец

Конец и начало происходят одновременно, Стрельцы. Когда что-то заканчивается, всегда начинается что-то новое. Все сводится к тому, хотите ли вы видеть чашку наполовину пустой или наполовину полной. Если вы скорбите, страдаете или пытаетесь смириться с болью, обратитесь к близкому другу или коллеге. Вы не должны пытаться справиться с чувствами в одиночку.

Космический совет: если вам больно, выскажитесь об этом другу или коллеге.

♑ Козерог

Нет ничего плохого в желании вернуться в прошлое. Особенно, если вы хотите воссоздать ситуацию, которая пробудил в вас радость и страсть. Но приведет ли реализация этого желания к чему-нибудь хорошему в долгосрочной перспективе? С некоторыми, пусть даже очень небезразличными вам людьми, нужно уметь вовремя расставаться. Поверьте, вас ждет нечто лучшее, чем-то, что вы собираетесь отпустить.

Космический совет: даже очень небезразличных вам людей нужно уметь вовремя отпустить.

♒ Водолей

Как раз в тот момент, когда вы думали, что мир возвращается в нормальное русло, вас попросили снова запереться дома. Думайте об этом как о времени для самоанализа: время поиска вашей истинной цели в жизни. Это не та работа, за которую вы получите публичное вознаграждение. На самом деле, многие люди могут даже подумать, что вы сходите с ума. Но только вы знаете, для чего оказались в этом мире, Водолеи. Если нет, отыщите это знание в себе.

Космический совет: настало время для поиска вашей истинной цели в жизни.

♊ Рыбы

Это время любить и быть любимыми, Рыбы. Время испытать единство во всех смыслах этого слова. Собраться вместе было нелегко, учитывая трудности, с которыми вы столкнулись. Но вы преодолели каждую из них и оказались в этом дне. Вселенная аплодирует вам за ваше терпение и настойчивость и хочет, чтобы вы знали, что дальше все будет только слаще.

Космический совет: пришло время любить и быть любимым.

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