Фото: ТАСС / Александров Михаил

Телеведущий Иван Ургант вывел знаменитого тренера на откровенную беседу. Какие чувства к коллеге испытывает звезда фигурного катания?

Знаменитого тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе часто упрекают в недоброжелательном отношении к подопечным и коллегам. Кто-то отмечает, что она очень скрытная и боится потерять свою «корону», другие настаивают, что имеет место слишком тяжелый характер. Но возможно ли в спорте без него?

Несмотря на то, что Тутберидзе в принципе не комментирует скандалы и не говорит о личном, порой опытным интервьюерам все же удается выведать у нее что-нибудь эдакое. Таким везунчиком оказался телеведущий Иван Ургант. Он пригласил к себе в студию знаменитого тренера и членов ее команды — Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Порассуждав о спорте, медалях и титулах, шоумен предложил гостям принять участие в игре.

Суть мини-состязания заключалась в том, чтобы ответить правду ведущему, задающему каверзные вопросы. До начала игры Тутберидзе, Глейхенгаузу и Дудакову выдали таблички с двумя вариантами ответов: «Я» или «Не я».

«Кто подписан в Instagram на Илью Авербуха?» — подловил звезд фигурного катания Ургант.

Неожиданно все трое, включая Этери Георгиевну, ответили отрицательно.

«Прости, Илья!» — прокомментировал выбор команды Глейхенгауз, пока Тутберидзе пыталась скрыть смех.

«Да, Илья, это ночь правды!» — скрасил неловкую паузу телеведущий.

ТАСС / Бобылев Сергей

Зрителей шоу Ивана Урганта этот факт действительно удивил. Некоторые припомнили, что Этери Тутберидзе и Илья Авербух не раз сотрудничали и хорошо общались. Но почему легенде спорта безразлична жизнь коллеги — так и осталось загадкой.

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