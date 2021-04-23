Рунический гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая для всех знаков зодиака

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Провидец Игорь Вечерский рассказал, что ждет каждого представителя астрологического круга на следующей неделе.

Владение языком рун не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому предсказывать крупные мировые события и повороты в судьбах известных людей. По мнению эксперта, рунические гороскопы куда более точные, чем астрологические. Каждую неделю эксклюзивно для 5-tv.ru он дает свой прогноз каждому представителю зодиакального круга на ближайшие дни.

Овен

Руны наутиз, хагалаз и ингуз советуют на этой неделе разобраться с накопившимися проблемами. Вы слишком долго откладывали неподдающиеся вопросы, потому дальнейшее затягивание чревато немалыми сложностями. Соберитесь и приготовьтесь усердно потрудиться — в ближайшие дни вам представится отличная возможность для того, чтобы реализовать все планы. Успешный финиш откроет пути для новых проектов и творческих задач.

Телец

Перевернутые руны уруз и перто, а также наутиз в обычном положении говорят том, что грядущие семь дней должны быть загружены минимально. Не стоит планировать важные события, встречи, дела — если есть возможность, лучше перенести их до наступления более благоприятного периода. Также в ближайшие дни не стоит принимать важных решений. Руны советуют сконцентрироваться на текущих вопросах, которые требуют вашего ежедневного вмешательства.

Близнецы

Перевернутые руны вуньо, кено и уруз говорят о том, что на этой неделе в профессиональной деятельности могут возникнуть новые вопросы, которые потребуют вашего непосредственного участия. Чтобы справиться со всеми задачами, придется попотеть. Необходимо будет приложить немало сил и внимания к процессам. Поэтому сейчас лучше сделать паузу, подготовиться к «забегу» и не принимать ответственных решений. И с понедельника — в бой!

Рак

Руны иса, эйваз и перевернутый тейваз открывают на этой неделе для вас отличные возможности для перемен, о которых вы давно мечтаете. Однако наступление долгожданных изменений может быть омрачено рядом сложностей. К ним необходимо заранее подготовиться, поэтому сконцентрируйтесь сейчас на планировании. При должном внимании вы предусмотрите все риски и добьетесь цели.

Лев

Перевернутая руна ансуз, а также уруз и эваз настаивают: пора обратить внимание на сферу отношений с окружающими. Во всех вопросах, которые встанут перед вами в ближайшие семь дней, лучше руководствоваться личным восприятием действительности, а не лобщепринятой огикой или чьим-то мнением. Налаживайте общение с коллегами и перспективными партнерами, придерживайтесь принципа исключительно взаимовыгодного сотрудничества.

Дева

Руны лагуз, уруз и наутиз дают вам хорошие возможности найти способ преодолеть существующие проблемы и достичь желаемого результата. В этом вам поможет в первую очередь обостренная в данный период интуиция. Эффективность ваших действий во многом будет зависеть от того, насколько хорошо вы чувствуете ситуацию, и насколько вы умеете воспользоваться существующим положением вещей. Вы ощутите внутренний импульс и поймете без посторонней помощи, что нужно делать в первую очередь.

Весы

Руны беркана, райдо и тейваз на этой неделе дают Весам широкую перспективу в самых разных сферах и отраслях. На этой неделе вы сможете достичь высоких результатов, спланировать важные дела и события, если проявите энергичность и рвение. Вероятно, вам предстоит путешествие, которое прояснит многие вещи и расставит, как говорят, все по своим местам.

Скорпион

Перевернутая руна беркана, а также лагуз и райдо предупреждают, что на следующей неделе будет непросто. Не все будет идти по плану и не каждый человек из окружения вас поддержит. Поэтому придется договариваться, идти на компромиссы. Будьте готовы к тому, что не завершите каждую из поставленных задач, или результат будет менее удовлетворительным, чем вы ожидали. Для реализации не сбывшихся планов еще представится шанс, а пока превратитесь в искусного дипломата и действуйте по обстоятельствам.

Стрелец

Руны феху, ингуз и наутиз предупреждают о том, что возможные финансовые затруднения могут навести вас на нужные мысли и помочь принять по-настоящему важное и, что особенно ценно, верное и перспективное решение. В ближайшие семь дней вы сможете открыть пути, которые для казались недоступными из-за недостатка средств. Таким образом, на этой неделе вы можете расширить сферу понимания своих материальных устремлений.

Козерог

Руны гебо, лагуз и соуло открывают для вас отличные возможности в построении продуктивных отношений с окружающими людьми и деловыми партнерами, коллегами и близкими. Дело в том, что в данный период высшие силы вдохновят вас, пробудят творческую жилку, и это поможет найти новый способ взаимодействия с миром и открыть для себя неожиданные перспективы.

Водолей

Перевернутая руна кено, а также райдо и наутиз говорят о том, что вы уделяете недостаточно внимания контролю над всеми текущими в вашей жизни процессами. Это накладывает определенную нагрузку, которую вам постоянно приходится преодолевать, прикладывать дополнительные усилия. Следующая неделя будет благоприятной для того, чтобы сконцентрироваться на каждом сценарии и накопить необходимые ресурсы для их реализации.

Рыбы

Руны перто, ансуз и наутиз советуют вам раскрыть давно вынашиваемые планы, поделиться ими с нужными людьми, заручившись поддержкой тех, кому доверяете. Также вам будет необходимо проанализировать сферу необходимых для достижения целей ресурсов. Крайне важно не планировать на следующую неделю слишком много, не вдаваться в крайности. Сделать вообще все не получится, так как вам еще предстоит накопить для этого необходимый запас сил.

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