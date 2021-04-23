Как Владимир Путин за один день два раза удивил Запад?

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Эксперты считают, что президент РФ взял курс на открытость к мировой политической общественности.

Российский президент Владимир Путин дважды за день удивил мировую общественность. Сначала он спутал карты Вашингтону, который был намерен использовать международный климатический саммит как площадку для демонстрации своего влияния, а затем пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Кремль.

Участие российского лидера в климатическом саммите долго было под вопросом. Американский президент Джо Байден еще 26 марта пригласил Путина на форум, но Кремль дал согласие только через три недели. Считалось, что глава США проводит его, чтобы утвердиться в своем политическом лидерстве в борьбе с изменением климата, после того, как его страна вернулась в Парижское соглашение. Однако Владимир Путин сделал более яркое заявление.

«Напомню, что по сравнению с 1990-м годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два раза — с 3,1 миллиарда тонн эквивалента СО2 (углекислого газа — Прим. ред.) до 1,6 миллиарда тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет», — сообщил он.

Американские чиновники не могли скрыть восхищения от выступления Путина. А спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри выразил мнение, что российский лидер предложил довольно прогрессивные идеи, позволяющие странам работать сообща.

«Участие на высшем уровне является сигналом о том, что Россия, несмотря на явные сложности, не собирается изолироваться от мира и другим не даст себя изолировать», — заявил в интервью URA.RU Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, член клуба «Валдай» Иван Сафранчук.

А по мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, идея, которую продвигает Россия — организацию саммита глав пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН — позволит избежать «сползания к глобальному конфликту».

Вместе с тем 22 апреля в ходе публичной части беседы Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прозвучал вопрос от журналиста о предложении главы Украины Владимира Зеленского встретиться с лидером России в любой точке Донбасса. Президент РФ заявил, что не против лично пообщаться с коллегой из Незалежной, но в Москве.

Политолог Дмитрий Солонников заявил, что решение российского лидера стало неожиданным, так как главы двух держав еще ни разу не проводили двусторонние встречи.

«До этого выступления Зеленского не замечались и игнорировались Москвой, поэтому ничто не предвещало такого заявления», — подчеркнул эксперт.

С точки зрения эксперта «Международного института гуманитарно-политических исследований» Владимира Брутера, это демонстрация российского курса на конструктивные отношения, которые заключаются в предсказуемом и спокойном диалоге с партнерами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден изъявил желание «вернуть» Россию в мировое сообщество.