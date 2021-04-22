На Пятом канале акция «День добрых дел» для Егора Отекина

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Каждый четверг мы рассказываем о тяжелобольных детях, нуждающихся в срочном дорогостоящем лечении.

Трехлетний Егор из Нижегородской области не может оторвать глаз от больших машин. Но связать с ними свою жизнь у ребенка пока вряд ли получится. Мешает врожденный порок сердца. Из-за него мальчик даже дышит с большим трудом.

Пятый канал в рамках традиционной акции «День Добрых Дел» вместе с фондом «Детские сердца» собирает три миллиона 156 тысяч рублей на сложную операцию. У семьи Егора таких денег нет.

Помочь просто — нужно всего лишь отправить СМС на короткий номер 7195, а в сообщении прописать цифрами любую сумму. Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте расскажет подробнее в репортаже.