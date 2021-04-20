Премьер Чехии планирует протянуть руку, попросив денежной компенсации у РФ

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Прага явно не получила удовлетворения от поддержки Брюсселя и продолжает нагонять антироссийскую истерию призывая всех союзников выслать наших депутатов.

Брюссель официально встал на сторону Чехии в дипломатическом конфликте с нашей страной. В заявлении, размещенном на сайте Евросоюза говорится, что подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014-м — резонны.

Однако этих слов Праге явно не хватило. Там призвали своих союзников по ЕС и НАТО тоже выслать наших дипломатов. Причем в официальном заявлении чешских властей их называют не иначе, как «офицерами спецслужб».

А пока сама Чехия собирается придумать новые поводы для обострения ситуации: премьер страны Андрей Бабиш сегодня обсудит с главой МИДа дальнейшие шаги против Москвы. Например, денежную компенсацию за ущерб от взрыва. К слову, как сообщает местное радио — оцениваться претензия может в десятки миллионов евро. При этом, предоставлять какие-либо доказательства причастности нашей страны к инциденту в Праге отказались.