🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 апреля, Луна в знаке Лев делает людей неустойчивыми к лести и невнимательными. Сегодня лучше не заключать сделок и не подписывать важных документов.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 апреля, Луна в знаке Лев делает людей неустойчивыми к лести и невнимательными. Сегодня лучше не заключать сделок и не подписывать важных документов. Лучше посвятить этот день налаживанию деловых связей, целеполаганию. Созданный сегодня план будет реализован максимально точно, но потребует дисциплинированности и тщательного следования каждому намеченному шагу.

♈ Овен

Сегодня Овны проснуться в предвкушении чего-то невероятного. И не зря. День будет полон приятных сюрпризов. Более того, как по взмаху волшебной палочки, все загаданные когда-то желания начнут исполняться. Особенно легко это будет оценить тем, кто отражает свои мечты на доске визуализации или ведет дневник — так приятно будет вычеркивать состоявшиеся пункты из списка! Поблагодарите Вселенную за щедрость!

Космический совет: пришло время исполнения ваших желаний.

♉ Телец

На долю Тельцов в последнее время выпало немало испытаний. Однако пройдены невзгоды были с достоинством, и представители этого знака заслужили благосклонность звезд. Сегодня высшие силы подарят утраченное, казалось бы, чувство уверенности в себе, наполнят новой энергией и вдохновят на свершения. Многие пути к успеху будут для вас открыты — действуйте. Отдайтесь работе или творчеству, так как активная деятельность позволит отвлечься от болезненных воспоминаний и легче залечить душевные раны.

Космический совет: порадуйтесь, ваши самые тяжкие испытания позади.

♊ Близнецы

Близнецам астрологи настоятельно рекомендуют проявлять осторожность в финансовых вопросах. Невнимательность в отношении денег может быть чревата очень серьезными последствиями. Не доверяйте малознакомым людям, даже если их предложения вложить деньги кажутся весьма соблазнительными, никому не раскрывайте личных данных (впрочем, этого вообще никогда делать нельзя). Рискованные авантюры сегодня тоже не для вас. Если все же решите испытать удачу, будьте готовы потерять все, что вложили.

Космический совет: сегодня вам лучше поберечь свои деньги.

♋ Рак

В трудную минуту вам часто кажется, что вы одиноки и обречены на несчастья, верно, Раки? На самом деле стоит лишь внимательнее присмотреться к своему окружению, и станет понятно — многие искренне любят вас и готовы поддержать! Не скрывайте свою боль, не держите в тайне неудачи. Поделиться с родственной душой своей бедой — иногда это половина пути к душевному исцелению. Поблагодарите звезды за удачу иметь верных друзей и смело двигайтесь дальше.

Космический совет: вы окружены искренними и надежными людьми, цените их.

♌ Лев

Бизнес есть бизнес, верно? Когда вы берете на себя обязательства, отступать нельзя, уважаемые Львы. Так что будьте предельно внимательны и ответственны. Если вы занимаете руководящую должность, пора всерьез подумать об отношениях с подчиненными. Вам не нужно быть монархом. Эффективнее всего управлять вы будете, если станете примером для соратников и будете открыты к общению с ними. Поддерживайте коллег и всегда ставьте себя на их место, прежде чем делать выводы.

Космический совет: подавайте положительный пример коллегам и подчиненным.

♍ Дева

Романтикой сегодня буквально пропитан воздух. Вам нестерпимо захочется приключений, новых знакомств или нового опыта в имеющихся отношениях. Ни в коем случае не отказывайте себе в удовольствиях такого плана. Состоявшиеся сегодня встречи могут быть очень перспективными. Кроме того, общий настрой вторника будет способствовать желаемой реакции на ваши действия со стороны партнера. Так что любые любовные безумства смело воплощайте в жизнь!

Космический совет: вас ждет день романтики и многообещающих знакомств.

♎ Весы

Что, если мы скажем, что вы не творец, а только посредник, с помощью которого творит Вселенная? Вы наверняка не согласитесь с этим, Весы. На самом деле вы творите вместе с Вселенной. Призовите ее силы, чтобы они помогли вам воплотить ваши мечты. Вы будете удивлены тем, как легко все начнет делаться. В то же время не забывайте обращаться к своим близким за помощью, если она вам необходима.

Космический совет: позвольте Вселенной помочь вам воплотить задуманное.

♏ Скорпион

Джордж Бернард Шоу однажды сказал: «Воображение — это начало творения. Вы воображаете то, что хотите, вы создаете то, что воображаете, и, наконец, вы создаете то, что хотите». Это как раз та мысль, которая нужна вам сегодня, Скорпионы. Пока у вас есть мечта, вы ищете людей, которые помогут вам воплотить ее в реальность. И нет ничего страшного, если в процессе вы получите не совсем то, на что рассчитывали изначально.

Космический совет: настало время воплотить свою самую большую мечту в реальность.

♐ Стрелец

Когда вы начали этот путь, вы были полны надежд и оптимизма. Однако со временем реальность заставила вас почувствовать себя подавленным. Вместо того, чтобы рассуждать о несправедливости бытия, вспомните изначальную цель и проанализируйте свои шаги на предмет ошибок. Это поможет вам понять, стоит ли продолжать бороться за эту мечту.

Космический совет: задумайтесь, действительно ли вам нужно продолжать бороться за эту мечту?

♑ Козерог

Главная загвоздка с личными границами заключается в том, что о них нужно сообщать окружающим. Если человек не сразу понял, как нужно себя вести, повторяйте ему свои желания чаще. Не бойтесь быть напористыми в этом, Козероги. Не бойтесь просить о том, чего вы действительно хотите. Вселенная прислушивается, и другие люди тоже.

Космический совет: не бойтесь защищать свои личные границы от окружающих.

♒ Водолей

Что если наша жизнь — это чистый холст, который мы можем исписать как захотим? Что вы хотите, чтобы было изображено на картине вашей жизни, Водолеи? Хотите ли вы продолжать спускаться в бездну тьмы и боли или выберете светлую сторону? Звезды хотят, чтобы вы помнили, что являетесь со-творцом своей реальности и что власть всегда была в ваших руках.

Космический совет: власть изменить свою жизнь в ваших руках, пользуйтесь ею.

♊ Рыбы

Если вы давно ищете дом, приготовьтесь: скоро вам подвернется вариант из вашей мечты. Тем, кто ищет что-то менее постоянное, скорее всего, тоже повезет в течение следующих нескольких дней. Не забывайте, что везение будет тем сильнее, чем грандиознее был замысел. Не бойтесь мечтать, Рыбы.

Космический совет: приготовьтесь найти дом своей мечты.

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