Девочка или мальчик: Дмитрий Шепелев назвал имя новорожденного малыша

Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev

Знаменитый телеведущий сохранял интригу несколько недель.

Дмитрий Шепелев наконец назвал имя своего новорожденного малыша. 26 марта у телеведущего и его избранницы — дизайнера Екатерины Тулуповой — родился сын Тихон. Это первый общий ребенок влюбленных.

Несколько недель Шепелев томил поклонников. Он предлагал фанатам отгадать пол новорожденного, а также просил помочь с подбором имени. В лидеры выбились Матвей и Лев. Но как выяснилось, ни то, ни другое не устроило знаменитостей.

«Тихон Дмитриевич!» — гордо представил сына Шепелев.

Instagram @dmitryshepelev

Поклонники отметили, что имя у ребенка действительно редкое. В переводе с греческого языка оно означает «удачливый».

«Ой, как здорово! Рада за вас!»

«Тихон — очень красиво! Имя волшебное!»

«Поздравляю вас с наследником! Ура!» — писали восторженные юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой на двоих теперь трое детей. Платон — сын телеведущего от певицы Жанны Фриске. Звезда скончалась в 2015 году, и заботы по воспитанию мальчика взял на себя шоумен. Лада — наследница дизайнера от предыдущих отношений.