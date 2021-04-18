Сколько лет живут разные знаки зодиака?

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Астрологи рассказали, сколько лет жизни «запрограммировано» для каждого представителя зодиакальной дюжины, и какие болезни могут их существенно сократить.

Ученые из США провели ряд астрологических исследований и подтвердили многочисленные догадки о том, что звезды влияют на здоровье и продолжительность жизни людей. Они установили четкую закономерность между датой рождения человека и длинной его жизни. Об этом пишет cluber.com.ua.

Овны

Женщины-Овны могут рассчитывать не менее чем на 78 лет жизни, мужчины — на 79 лет. Главное условие: избегать стрессов, которые влекут за собой бессонницу, мигрени и сердечные заболевания.

Совет: Овнам нужно относиться к жизни философски. Такой подход поможет предотвратить множество проблем со здоровьем.

Тельцы

Звезды сулят долгую жизнь людям, родившимся под этим знаком. Женщины могут прожить не меньше 80 лет, а мужчины — 82 года. Но Тельцы любят поесть, поэтому склонны к ожирению. Также представители данного знака часто сталкиваются с заболеваниями мочеполовой системы и суставов.

Совет: Для того, чтобы как можно дольше радоваться жизни, Тельцам стоит внимательно следить за своим здоровьем. Не стоит пренебрегать его сигналам!

Близнецы

Средняя продолжительность жизни мужчин-Близнецов составляет 78 лет, женщин — 85. Эти представители зодиакального круга любят копаться в себе и беспрестанно искать смысл жизни. Их часто мучает скука, нередко перерастающая в депрессию. Из-за этого Близнецы могут столкнуться с проблемами с дыхательной системой, весом и болезнями конечностей.

Совет: Близнецам стоит следить за питанием. Переедание и истощение — вредны для организма.

Раки

Раки входят в список долгожителей, особенно дамы, рожденные под этим знаком. Они могут прожить не меньше 73 лет. Мужчины-Раки живут не менее 68 лет. Главное правило: вести здоровый образ жизни и не пренебрегать помощью врачей. Раки часто страдают сосудистыми заболеваниями, близорукостью и нарушениями работы ЖКТ.

Совет: Звезды говорят, что Раки особенно склонны к онкологическим заболеваниям. Поэтому представителям этого знака нужно почаще проходить медосмотры.

Львы

Большинству женщин и мужчин этого знака удается дожить до 74 лет. Это возможно только в том случае, если Львы не скрывают свои проблемы со здоровьем. Люди, рожденные под знаком Льва, не любят жаловаться. Поэтому в больницу идут только в крайнем случае. В их ситуации плохое самочувствие могут спровоцировать слабая сердечно-сосудистая система, спина и глаза.

Совет: Не стоит скрывать от окружающих свои проблемы. Они помогут вовремя справиться с болезнями.

Девы

Дамы, родившиеся под знаком Девы, могут прожить до 81 года. Мужчины Девы живут чуть меньше — 77 лет. Эти представители зодиакального круга имеют уязвимую пищеварительную систему и страдают расстройствами, связанными с ее работой.

Совет: Девам нужно почаще устраивать разгрузочные дни, которые облегчат работу пищеварительной системы. Не стоит переедать и часто баловать себя жирными и сладкими блюдами.

Весы

Женщины этого знака живут до 77 лет, мужчины — до 73. Весам нужно относиться внимательно к своему иммунитету. Высокие защитные свойства организма помогут Весам избежать и других потенциальных рисков — заболевания кожи, поясницы и почек.

Совет: Весам стоит избегать высокой влажности и холода. В этом случает у них есть шанс прожить намного дольше, чем предсказывают звезды.

Скорпионы

Представители этого знака не могут похвастаться высокой продолжительностью жизни. Женщины могут прожить до 62 лет, а мужчины всего на год больше. По мнению астрологов, такая статистика связана с тем, что Скорпионы тяжело поддаются лечению. Им проще перетерпеть боль, чем обратиться к врачу.

Совет: Жизнь может стать длиннее и без врачей, если уделить достаточное внимание профилактике заболеваний горла и мочеполовой системы.

Стрельцы

Слабое здоровье Стрельцов сказывается и на их продолжительности жизни. Больше всего их мучают проблемы с опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системами. Женщины-Стрельцы редко преодолевают 73-летний порог, а мужчины — 69-летний.

Совет: Звезды советуют женщинам-Стрельцам уделять особое внимание волосам, ногтям и коже, а мужчинам-Стрельцам следить за здоровьем простаты.

Козероги

Представители этого знака очень выносливы. За свою жизнь они могут мужественно перенести не один десяток болезней. Но главная проблема этого знака — подверженность травматизму. Постоянная атака на здоровье не позволяет Козерогам-женщинам жить дольше 80 лет, а мужчинам — 77.

Совет: В зрелом возрасте Козерогам нужно внимательнее относиться к суставам, слуху и пищеварительной системе.

Водолеи

В среднем все Водолеи живут до 72 лет. Их иммунитет непредсказуем. Летом в жаркую погоду Водолеи могут подхватить тяжелую простуду, а холодной зимой не заболеть ни разу.

Совет: Остерегайтесь болезней, связанных с кровообращением, зрением, расстройствами ЖКТ и стрессами.

Рыбы

Женщины-Рыбы могут дожить до 75 лет, а мужчины — до 71 года. Астрологи считают, что Рыбы — самый болезненный знак зодиака. Их может мучить одышка, артроз и различные заболевания кожи.

Совет: Несмотря на то, что вода — это стихия Рыб, многим из них стоит быть с ней осторожнее.

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