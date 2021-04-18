Лучшие врачи занимаются лечением тяжелобольной Верки Сердючки

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Известный юморист Андрей Данилко переживает непростые времена, но продолжает работать, несмотря на недуг.

Известный музыкант и юморист Андрей Данилко, известный по образу бойкой Верки Сердючки, находится под наблюдением лучших врачей родной Украины и Европы.

47-летний артист не смог скрыть от публики изменившейся внешности. Пользователи сети заметили, что в последнее время он заметно поправился, стал непохож сам на себя. Оказалось, дело не в том, что Данилко стал небрежен в вопросах питания — дело в серьезном заболевании. Набранные килограммы, как выяснилось, следствие проблем со здоровьем, однако диагноз знаменитость не афиширует.

Об испытаниях, выпавших на долю Данилко, на днях рассказал продюсер Юрий Никитин в эфире украинского шоу «Звездный путь». Он отметил, что поисками эффективного метода лечения занимается целая команда медиков, пишут «Дни.ру».

«Там большая группа специалистов», — сказал продюсер.

Несмотря на болезнь, Андрей Данилко продолжает работать над новыми песнями и дает концерты. В прошлом году певец представил мини-альбом Верки Сердючки называется под названием Sexy — первый за 12 лет. Композиция Make It Rain Champagne из этого сборника очень популярна в Европе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Андрей Данилко прокомментировал скандальное фото со дня рождения телеведущего Андрея Малахова.