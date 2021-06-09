Как разбогатеть разным знакам зодиака?

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Эксперты рассказали, как и где нужно работать представителям зодиакального круга, чтобы обрести финансовую независимость.

Эксперты по гороскопам дали советы представителям разных знаков зодиака, какое направление деятельности выбрать и как строить свою работу, чтобы обрести финансовую независимость. Для каждого астрологического символа характерны свои особенности личности и таланты, поэтому богатство придет только к тем, кто действует в соответствии со знанием своих сильных сторон.

Так, к примеру, у Овнов невероятно развита интуиция — она буквально «настроена» на прибыльные проекты. И для того чтобы преуспеть и получить внушительный куш, этому знаку достаточно слушать свой внутренний голос и доверять интуиции. А Тельцам наоборот, следовать за порывами не рекомендуется. Им необходим четкий план действий, надежный алгоритм — никаких импровизаций! Тельцы будут успешны в торговле продуктами здорового питания.

Близнецам нужно уделять много внимания навыкам коммуникации. Они могут быть неплохими представителями сферы услуг, но, чтобы заработать в этой области состояние, нужно научиться деловому общению и постоянно расширять контакты. Ракам поможет стать богачами их природное психологическое чутье. Умение распознавать состояние партнера или клиента поможет «угадывать» их желания. Для успеха в делах Ракам также стоит научиться сохранять позитивный эмоциональный настрой.

Львам необходимо по максимуму использовать свою способность влиять на людей — талант манипулятора принесет свои дивиденды. А Девам придется отбросить мечты о счастливом случае: для того чтобы разбогатеть, им нужно усердно трудиться, каждый день доказывая свой профессионализм.

Финансовый успех Весам принесет их талант в дипломатии — ищите себя в сферах, основанных на общении с клиентами, и будете заключать самые выгодные сделки! Скорпионам, которых обожает фортуна, можно не бояться крупных проектов. Да, поначалу бизнес может потребовать немалых вложений, но в результате он принесет прибыль в разы больше! Стрельцы тем успешнее, чем шире мыслят – путешествуйте, обновляйте кругозор, вдохновляйтесь новыми идеями!

Козерогам, как и Тельцам, астрологи советуют двигаться к цели постепенно, продуманными шагами. Запомните: секрет вашего успеха в грамотном целеполагании и планировании. Только упорство и трудолюбие приведут вас у желанному уровню достатка. А вот Водолеям можно рисковать и пробовать нестандартные методы в работе, пишет Нoroscopes.rambler.ru. Их фантазия поможет реализоваться в жизни и неплохо заработать.

Рыбам эксперты советуют быть очень осторожными с деньгами. С финансами у них сложные отношения — то сорят деньгами, то занимают у друзей до зарплаты. Так что поступления и траты нужно планировать и документировать. И не ввязывайтесь в авантюры, даже если они звучат соблазнительно!