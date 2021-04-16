Поезд отрезал головы двум школьницам под Москвой

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Инцидент произошел вечером 15 апреля.

В Люберцах одновременно погибли две девочки. Детей сбил поезд мчавшийся в Москву. Инцидент произошел 15 апреля, сообщает источник 5-tv.ru.

Машинист пытался остановить ход транспорта, однако не успел. Под колесами поезда скончались две 16-летние девочки. По словам источника, тела обеих погибших были обнаружены без головы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шестилетнем новосибирце, утонувшем в реке.