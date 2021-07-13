Из-за алкоголя, любви или денег? Странные смерти российских знаменитостей

Фото: globallookpress.com © Natalya Loginova

С момента смерти Валентины Легкоступовой и Энди Картрайта прошло несколько месяцев, но причины так и не известны.

Эти знаменитости радовали поклонников своими работами многие годы, но их жизни оборвались при странных обстоятельствах. Алкоголь, несчастный случай или насильственная смерть — поклонники вряд ли узнают настоящую причину. 5-tv.ru рассказывает о российских звездах, смерти которых до сих пор не раскрыты.

Валентина Легкоступова

Эстрадная певица прославилась в конце 80-х. Тогда Валентина Легкоступова записала песню «Ягода-малина». Выступление певицы показали в «Голубом огоньке» по Центральному телевидению — так Легкоступову увидели и полюбили россияне. На пике популярности Валентина исполняла песни «Капля в море» и «Крымский пляж».

Фото: globallookpres.com © Anatoly Lomokhov

6 августа 2020-го дочь Валентины Легкоступовой Анэтта обнаружила мать и ее мужа, Юрия Фирсова, без сознания в московской квартире. У певицы были синяки на лице, пробита голова. Анэтта приняла решение отправить мать и ее нового мужа в наркологическую клинику. Фирсов сбежал из клиники на следующий день, когда пришел в себя. Легкоступовой стало хуже, и ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Врачи диагностировали у певицы отек мозга. Легкоступова умерла 14 августа, находясь в коме. По делу Легкоступовой завели уголовное дело. После смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» дети артистки начали винить в гибели матери ее супруга. Фирсов утверждал, что накануне певица упала в ванной. По результатам экспертизы следователи исключили версию об избиении певицы ее мужем, но родственники Легкоступовой уверены, что Фирсов причастен к смерти артистки.

Александр Липницкий

Один из участников «Звуки Му» стал популярным в 80-х, когда группа давала концерты по всей России. Коллектив распался на пике популярности. Александр Липницкий начал работать на телевидении и исследовать историю российского рока.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

25 марта 2021-го стало известно о смерти Александра Липницкого. Об этом рассказал друг музыканта, журналист Артемий Троицкий. По словам журналиста, Липницкий ходил гулять с собакой. Пес Тирекс провалился под лед. Липницкий бросился спасать четвероногого друга и утонул. Тело обнаружили 26 марта.

Алла Иошпе и Стахан Рахимов

Народная артистка России Алла Иошпе и ее муж, певец Стахан Рахимов, стали популярны в 60-е. Они исполняли хиты «Еврейский портной», «Ночка луговая» и «Три плюс пять». Иошпе и Рахимов выступали дуэтом на сцене и были парой в жизни. Они поженились в 22 года и прожили в браке 60 лет.

Фото: globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

30 января 2021-го Алла Иошпе умерла от полиорганных заболеваний. Ей было 83 года. За день до смерти на телевидении вышел документальный фильм о жизни артистки. Через 40 дней, 12 марта умер муж Аллы, певец Стахан Рахимов. Симптомы заболевания Стахана были идентичны симптомам Аллы. Еще при жизни Иошпе и Рахимов рассказывали о большой любви друг к другу. Дочь певицы уверена, что ее мама «забрала» Стахана Рахимова с собой.

Анна Кастельянос

Анна Кастельянос (Каст) работала аниматором в Санкт-Петербурге. Она получила популярность благодаря участию в популярной группе Little Big. Поклонникам Анна запомнилась маленьким ростом и веселым характером. Девушку можно увидеть в первых клипах группы Everyday I’m drinking и Life in da trash. В 2016-м Анна покинула коллектив и стала вести мероприятия.

Фото: kinopoisl.ru

В 2021-м Анна почти не вставала с кровати из-за болей в спине, но никогда не жаловалась на самочувствие. 1 марта 2021-го Анну Кастельянос обнаружили мертвой в ее квартире. О смерти сообщила волонтер, которая помогала девушке. Вещи Анны лежали на своих местах, поэтому вариант насильственной смерти исключили. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

Энди Картрайт

Александр Юшко, известный как рэпер Энди Картрайт, прославился в России благодаря участию в проекте Versus Battle. Он выступал с текстами собственного сочинения против рэперов ATL и Obe 1 Kanobe. Кроме того, Александр писал и исполнял рэп-композиции.

Фото: instagram.com / kkkartrait

30 июля 2020-го стало известно о смерти Энди Картрайта. Останки расчлененного тела рэпера нашли в квартире Александра Юшко. По версии следствия, его супруга Марина Кохал расчленила тело рэпера, расфасовала останки по пакетам, часть отправила в морозилку, а другую — прокрутила в стиральной машинке. На жену рэпера завели уголовное дело. Кохал отказалась признавать вину, но следователи нашли в ее телефоне заметки, в которых описаны места для вероятного захоронения тела.

Нина Акимова

Актриса Нина Акимова — дочь известного театрального режиссера Николая Акимова. Она прославилась благодаря участию в фильмах «Сердце матери», «Метель». Акимова появлялась в эпизодах, но запомнилась зрителям.

Фото: kino-teatr.ru

В 2019-м Нину Акимову госпитализировали с побоями. Тогда артистка отказалась объяснять их возникновение. В конце года руководство Российского академического молодежного театра, где служила актриса, заявило о пропаже Нины Акимовой. 3 декабря 2020-го Акимову нашли мертвой в ее московской квартире. Нина умерла при странных обстоятельствах. Тело Акимовой было искалечено: при осмотре следователи обнаружили ссадину на лбу и гематомы в области глаз. Приемный сын актрисы утверждал, что ранее у матери пытались отнять квартиру и даже покушались на ее жизнь. Консьерж дома рассказала, что у сына Акимовой Алексея и матери были плохие отношения.

Андрей Панин

Российский актер театра и кино Андрей Панин стал популярен благодаря работам в фильмах «Водитель для Веры», «Жмурки» и «Бой с тенью». Во многих фильмах Панин играл отрицательных персонажей — одним из таких стал сериал «Бригада». Зрители отмечали, что актер очень хорошо воплотил образ Каверина, врага Саши Белого. Близкие Андрея Панина считали, что у артиста появилось много ненавистников.

Фото: kinopoisk.ru

6 марта 2013-го Андрей Панин погиб. Тело актера обнаружил друг Панина в его квартире в Москве. Вокруг Андрея Панина были разбросаны бутылки. Кровь артиста обнаружили во всей квартире. Предварительной причиной смерти назвали потерю крови в результате несчастного случая. По версии следствия, Панин пострадал при падении и разбрасывал вещи в поисках аптечки. Но близкие артиста уверены, что смерть могла наступить в результате убийства: на руках Панина обнаружили странные ссадины, а дверь была закрыта не на щеколду, а на ключ, которым можно было запереть и снаружи. Знакомые и друзья актера утверждали, что Андрей следил за здоровьем и пил немного.

Владислав Галкин

Актер Владислав Галкин полюбился зрителям благодаря ролям в сериалах «Дальнобойщики» и «Мастер и Маргарита». Смерть перспективного киноартиста для многих стала шоком.

Фото: globallookpress.com © Natalya Loginova

25 февраля 2010-го Владислава Галкина нашли мертвым в собственной квартире: он лежал лицом вниз. Следов насильственной смерти не выявили. Следователи заявили, что Владислав Галкин умер от сердечной недостаточности, которая наступила в результате остановки сердца. Но приемный отец артиста, актер и режиссер Борис Галкин, не верит в это. Он предоставил факты, на основании которых можно рассматривать смерть Владислава как преднамеренное убийство. За несколько дней до смерти актер снял большую сумму денег в банке, которой собирался оплатить ремонт квартиры. Когда Галкина нашли, около него стояла бутылка коньяка — это смутило отца актера, ведь незадолго до смерти Владислав лечился от панкреатита и соблюдал строгую диету. Борис Галкин рассказывал, что в ходе осмотра на теле артиста зафиксировали ссадины и синяки. На телефоне актера обнаружили сообщения с угрозами. Факты, которые привел Галкин-старший, не приняли к сведению. Дело не завели, официальной причиной смерти остается сердечная недостаточность.