«Прощай, друг»: Садальский сообщил о смерти актера Олега Марусева
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Известному телеведущему было 76 лет.
Актер Станислав Садальский рассказал на своей странице в Instagram о смерти популярного телеведущего и актера театра и кино Олега Марусева. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет.
«Ушел Олег… мне звонят… сообщают скорбную вещь, я в оцепенении, человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов, или произнести. Ничего не лезет в голову», — написал артист на своей странице.
Станислав Садальский считал Олега Марусева близким другом. В память о нем актер процитировал несколько строк из стихотворения Валерия Брюсова.
Ты слышишь, друг, в вечернем звоне:
Своей судьбе не прекословь!
Нам свищет соловей на клене:
Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!
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Олег Марусев — заслуженный артист России. На телевидении он вел такие программы, как «Пойми меня», «Под знаком зодиака», «Щедрое лото» и многие другие.
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