🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 апреля, растущая Луна в Тельце способствует повышению способности к дипломатии, а потому день будет удачным для всех, чья работа связана с переговорами.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 апреля, растущая Луна в знаке Тельца способствует повышению способности к дипломатии, а потому день будет крайне удачным для бизнесменов, работников торговли и всех, чья работа связана с переговорами, налаживанием контактов и заключением сделок. При этом, растет склонность к необоснованному риску, так что каждое решение необходимо тщательно обдумывать.

Как в профессиональной, так и в личной жизни сегодня у многих начнется важный этап переосмысления существующих отношений с людьми для вывода их на более высокий уровень. Знакомства будут завязываться легко, а прежние связи необходимо поддержать — назначьте встречу старому другу, навестите родителей, родственников, бывших коллег.

♈ Овен

Если у вас есть цель, к которой вы упорно стремитесь, не позволяйте никому влиять на ваши решения. Не отказывайтесь от мечты, если окружающие считают ее недостижимой. Не стоит и позволять даже самым близким людям вмешиваться в ваши планы. Пришло время осознать свои границы и встать на их защиту. Борьба за свои интересы откроет вам глаза: вы поймете, кто желает вам успеха и готов поддержать в любом начинании, а кто лишь занимает место в жизни. Возможно, некоторые отношения давно пора прекратить.

Космический совет: станьте сами себе командирами, стерегите личные границы.

♉ Телец

Вы полны идей и щедро одарены музой. Направьте вдохновение в нужное русло. Вспомните, сколько у вас нереализованных планов и садитесь за блокнот: только четкий и грамотно продуманный алгоритм сработает в вашу пользу. Сегодня отличный день для целеполагания и старта новых проектов. Не стесняйтесь привлечь к работе более опытных специалистов или воспользоваться их советом. Вам это принесет лишь пользу.

Космический совет: пришло время воплотить в жизнь свою мечту!



♊ Близнецы

Было время, когда вы позволяли другим решать, чего вы стоите. Было время, когда за свою работу вы не назначали цену или брали недостаточно. Но дни обесценивания себя остались позади, Близнецы. Согласитесь, сегодня вы лучше знаете, кто вы, и осознаете важность того, что даете миру. Пришло время узнать об этом и другим — друзьям, родным, коллегам. Ваша непоколебимая вера в себя принесет большие и столь желанные перемены. Дерзайте!

Космический совет: осознайте свою ценность.

♋ Рак

Внутренний голос давно подсказывал, что вы двигаетесь в неверном направлении, правда? Вы сомневались, но упорствовали — раз дело начато, оно должно быть закончено. Это хороший принцип, но и он не всегда работает. Так, на сегодня ваши дела в хаосе, и вы не знаете, какие шаги предпринять. Придется взять паузу, переосмыслить свой план, а может, вовсе отказаться от него. Не бойтесь перемен!

Космический совет: прислушайтесь к себе и поймите, что вам действительно нужно.

♌ Лев

Львы в этот прекрасный апрельский денек просто нарасхват. Все вокруг замечают их красоту, острый ум и таланты. Все хотят находиться в обществе этих обворожительных волшебников. Пользуйтесь моментом — знакомства, завязавшиеся 14 апреля, могут быть очень полезными и перспективными!

Космический совет: сегодня вы — звезда! Пользуйтесь моментом!

♍ Дева

Над Девами нависла угроза в виде появления на горизонте бывшего возлюбленного. Почему это угроза? Все просто — вы сейчас подвержены порывистым решениям, и при виде объекта былой страсти можете буквально потерять голову! А терять ее категорически нельзя. Наваждение схлынет так же внезапно, оставив вас с морем проблемных последствий. Будьте осторожны.

Космический совет: не стоит позволять прошлым отношениям влиять на нынешние.

♎ Весы

Вы слишком долго игнорировали знаки, которые подавала Вселенная и пытались заглушить внутренний голос. Все ваше естество пыталось уберечь вас от ошибки, но вы были глухи. Так бывает порой со всеми, но важно сделать из прожитого опыта правильные выводы. Посвятите день анализу последних событий и планированию будущих. Хоть какой-то план вам просто необходим. И прислушивайтесь к своим желаниям и потребностям, в первую очередь, а не к чужим.

Космический совет: пришло время проанализировать ошибки и составить новый план действий.

♏ Скорпион

Для Скорпионов среда может оказаться днем откровений. Многие тайны могут быть раскрыты самым внезапным образом. Будьте готовы удивляться. И будьте бережны к чужим секретам. Не стоит использовать полученную информацию против других, за это можно и поплатиться! Вам повезло — вокруг сейчас действительно много искренних доброжелателей. Не отказывайтесь от их внимания и помощи, так как эта поддержка многое решит в вашей судьбе.

Космический совет: вас ждет день раскрытия тайн и чужих секретов.

♐ Стрелец

Отличный день для того, чтобы попробовать что-то новое. Вспомните, о чем вы мечтали последние месяцы. Звезды очень благосклонны к вам сегодня, так что смело действуйте. Возможности ваши ничем не ограничены — посвятите время творчеству, экстремальному спорту, небольшому путешествию или уединитесь дома с книгой. Все, что может доставить вам радость, нужно делать прямо сейчас. Дела и заботы подождут.

Космический совет: посвятите день самым приятным и расслабляющим занятиям.

♑ Козерог

Всем известно, насколько Козероги консервативны и практичны. Найдя эффективный алгоритм, они боятся отступить от него и потерпеть неудачу. Но 14 апреля Вселенная на вашей стороне, и она настаивает на экспериментах. Смените привычный наряд на яркий и дерзкий образ, попробуйте новую методику в профессиональной деятельности, проявите себя в творчестве. Это не только встряхнет, но и принесет богатые плоды!

Космический совет: не бойтесь экспериментов, удача на вашей стороне!



♒ Водолей

Вы знаете, что можете получить все, и готовы сделать все возможное, чтобы этого добиться. Высшие силы сегодня с вами, и они помогут вывести ваши идеи на новый уровень. Сегодня — отличный день для старта. Так что сосредоточьтесь, еще раз проверьте план действий и — в бой! Успех неизбежен. Главное — проявить упорство и не отступать от намеченной цели.

Космический совет: все силы направьте на достижение цели — успех близок.

♊ Рыбы

Изо дня в день, из недели в неделю вы мчитесь на всех парах и уже еле держитесь. Вы от всех скрываете накопившуюся усталость, сохраняя образ надежного солдата. Зачем? Рано или поздно силы иссякнут, и вы вылетите из строя! Необходимо давать себе отдых, чтобы этого не случилось. Найдите возможность остаться наедине с собой, набрать ванну с ароматическими маслами, включить любимую музыку и насладиться «ничегонеделанием». Это вам сейчас очень нужно.

Космический совет: вам необходимо расслабиться и успокоиться, возьмите выходной!

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 апреля.