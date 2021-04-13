Скончался актер из «Глухаря» Игорь Желтоухов
Фото: Kino-teatr.ru
Сыгравший более 200 театральных ролей артист в прошлом году был удостоен премии «Золотая маска».
Скончался народный артист РСФСР Игорь Желтоухов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Хабаровского краевого музыкального театра, где он работал.
«Дирекция и артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра с прискорбием извещает о смерти народного артиста России Игоря Евгеньевича Желтоухова. Он ушел из жизни сегодня утром, на 77-м году жизни», — говорится в публикации.
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Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Игорь Желтоухов родился в Хабаровске. С 1971 года он был участником труппы местного театра музыкальной комедии. В его сценической карьере более 200 ролей. Впрочем, наибольшую известность он приобрел по роли в кинокартине«Глухарь». В прошлом году он был удостоен театральной премии «Золотая маска».
Ранее 5-tv.ru писал, что скончалась актриса из фильма «Бриллиантовая рука» Серафима Холина.