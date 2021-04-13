Названы выплаты для россиян, о которых мало кто знает

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Получать помощь от государства могут не только пенсионеры.

Жители России могут стать получателями некоторых выплат, о существовании которых даже не подозревают. Агентство «Прайм» рассказало о наиболее малоизвестных из них.

Так, например, граждане не всегда осведомлены об ипотечной компенсации — если у жилищных заемщиков в семье есть трое и более детей, они могут получить 450 тысяч рублей для погашения долга. Также существует региональная программа поддержки родителей-студентов. Размер пособия для них варьируется в зависимости от региона — от 500 до 10000 рублей. Малоимущие семьи могут претендовать на соцконтракт: это может быть ежемесячная или единовременная денежная выплата, а также трудоустройство, обучение, продукты, одежда и прочие товары первой необходимости.

Вместе с тем, поводом для субсидии может стать отсутствие места в детском саду. Также государство делает надбавки пенсионерам с детьми или иждивенцами на попечении: студент, обучающийся очно, инвалид. В таком случае можно получать 2014 рублей ежемесячно.

Ветераны, инвалиды и другие социально незащищенные категории граждан могут получить набор социальных услуг. В НСУ входят лекарства, путевки в санатории или медицинский инвентарь. Также вместо него можно запросить денежную выплату.

Также на соцвыплату претендубт пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума. Они рассчитываются индивидуально. Для получения денег нельзя иметь дополнительные источники дохода и необходимо постоянно проживать на территории РФ.

Компенсацией на оплату ЖКУ могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны, а также семьи умершего льготника, малообеспеченные семьи, бывшие узники концлагерей, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды, Герои СССР или России.

Кроме того, можно получить часть пенсии раньше срока. Это единовременная компенсация за наложение моратория на формирование пенсионных накоплений. Для этого размер накоплений у гражданина должен быть меньше 5% от страховых пенсионных выплат, которые будут назначены по достижении возраста выхода на пенсию.

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