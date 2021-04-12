День Иоанна Лествичника: что можно и что нельзя делать 12 апреля
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Наши предки считали, что именно в этот день не следует выходить из дома без особой нужды, чтобы не разозлить домового.
Православные христиане 12 апреля почитают память преподобного Иоанна Лествичника. На Руси верили, что именно в этот день людям не стоит выходить из дома без особой нужды, чтобы не разозлить домового. Как пишет «Утро.ру», сегодня добрый дух беспричинно может грустить и даже хулиганить. Наши предки старались всячески ему угодить.
Традиции и обычаи 12 апреля:
12 апреля было принято печь лепешки и варить кашу. Угощения преподносили домовому, оставляя их у входной двери в жилище.
Люди молились Иоанну Лествичнику, чтобы он послал на землю дождь, необходимый деревьям и растениям.
Что нельзя делать 12 апреля:
На Руси старались 12 апреля не вступать в контакт с домовым;
Люди не выходили из дома и не подходили к окнам без причины;
Молодоженам запрещалось ходить в гости к родственникам. В противном случае влюбленные могли поссориться:
В этот день не следует выяснять отношения с кем-либо;
12 апреля запрещено заниматься тяжелым физическим трудом;
На Руси в этот день было принято не надевать одежду темных цветов, чтобы не привлечь беду.
Что можно делать 12 апреля:
Наши предки 12 апреля, как правило, выпекали сдобу в виде лестницы. Она как бы олицетворяла путь из нашего мира до божьего престола для покинувшей тело души. На Руси верили, что такие булочки обеспечат домочадцам Царствие Божие.
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