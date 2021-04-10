«Чуть не плачу»: Лена Миро высмеяла жалобы вдовы Караченцова на нехватку денег

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Вдова знаменитого актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на бедность при пенсии в 53 тысячи рублей.

Заслуженная артистка РФ посетовала на недостаток средств. При этом пенсия Людмилы Поргиной составляет 53 тысячи рублей в месяц. Но как оказалось звезде этих денег недостаточно. Сумму в 150 тысяч рублей актриса считает приемлемой. Признание звезды вызвало жаркие дебаты в сети. Блогер Лена Миро не прошла мимо высказывания актрисы.

«Не сказала спасибо»: директор «Ленкома» раскрыл зарплату неработающей Поргиной

Девушка съязвила, что без Людмилы Андреевны российская общественность и дальше не знала бы, до чего непросто живется пенсионерам.

«Откровенно скажу: жутко сочувствую Поргиной. Чуть не плачу. Сколько там приносит квартира в центре, сдаваемая под магазин? Копейки! Пенсия эта в полтосик в месяц. Зарплатка из театра — вот как тут прожить?» — написала Лена Миро.

Пользователи соцсетей не прониклись исповедью Людмилы Поргиной. Фолловеры Лены Миро заявили, что их до бешенства доводят подобные «жалобы» артистов старой гвардии. Были и те, кто попытался вспомнить фильмы и спектакли Людмилы Поргиной, но не смог.

Ранее 5-tv.ru писал о законопроекте об индексации пенсий работающим пенсионерам.