Пользователи обвинили Меган Маркл и Гарри в смерти принца Филиппа

Фото: www.globallookpress.com / Annegret Hilse / SVEN SIMON

В Twitter нашлось место как для искренней скорби, так и для многочисленных шуток о кончине супруга королевы Великобритании.

Супруг британской королевы Елизаветы II, принц-консорт Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни. Это скорбное событие незамедлительно нашло отклик среди пользователей Twitter.

Главным образом комментаторы связывают смерть принца Филиппа с недавними скандальными заявлениями герцогов Сассекских — Меган Маркл и Гарри. Некоторые откровенно обвинили королевскую чету в смерти родственника. Другие же принялись шутить на эту тему.

«Гарри и Меган узнали о смерти принца Филиппа после того, как обвинили его в расизме»;

Harry and Megan finding out Prince Philip is dead after accusing him of being racist #PrincePhilip #dead #instagramdown pic.twitter.com/D0yIsMTuj1 — The Cremister (@fgdfggfdd1) April 9, 2021

«Гарри и Меган — вы ублюдки. Я думаю, что это (смерть принца Филиппа — Прим. ред.) станет для них поворотной точкой и они захотят загладить свою вину»;

Twitter @johnnybigun1

«Не могу поверить, что Гарри и Меган убили принца Филиппа просто потому, что он не принял их политическую повестку»;

Twitter @politics_man69

«Неотредактированный снимок принца Гарри, в момент, когда он узнал о смерти принца Филиппа»;

Twitter @gr4ceony

«Меган Маркл и Гарри уже бронируют билеты, чтобы вернуться в Англию»;

Twitter @jameskelly96123

«Английские таблоиды сегодня: Мир скорбит о смерти принца Филиппа.

Английские таблоиды после похорон принца Филиппа: Убийцы! Как вендетта Гарри и Маркл лишила принца жизни, а королеву — любимого мужа. Шокирующие подробности!»

Twitter @HazelJanelle

«Меган и Гарри, когда увидели звонок от королевской семьи насчет похорон принца Филиппа»;

Meghan & Harry when they get the call about Prince Phillips funeral #PrincePhilip pic.twitter.com/TEg5wVF9eJ — M (@m_tactician) April 9, 2021

К слову, Принц Уильям и Кейт Миддлтон ограничились простым репостом сообщения пресс-службы Букингемского дворца о кончине принца Филиппа в официальном аккаунте в Instagram.

Instagram @kensingtonroyal

На официальной странице Гарри и Меган в Instagram не появилось никаких сообщений о кончине принца Филиппа.

Принц-консорт Филипп скончался на 100-м году жизни ранним утром 9 апреля в Виндзорском замке. Причина смерти и дата похорон пока неизвестны. Незадолго до кончины он перенес операцию, связанную с инфекционной болезнью, сообщает «Экономика сегодня». Траур по супругу Елизаветы II в Великобритании продлится в течение 30 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнится миру принц-консорт Филипп.