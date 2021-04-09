🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 апреля, убывающая Луна в знаке Рыб предостерегает бизнесменов и карьеристов — начинать новые проекты сейчас крайне опасно.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 апреля, убывающая Луна в знаке Рыб предостерегает бизнесменов и карьеристов — начинать новые проекты сейчас крайне опасно. День будет напряженным, а люди — особо чувствительны, поэтому важные встречи и деловые переговоры лучше отложить до более благоприятного периода. День лучше посвятить завершению начатых дел и подведению итогов.

Именно сегодня появится хорошая возможность взглянуть на отношения с окружающими и свои профессиональные перспективы с другой точки зрения, обнаружить упущенное и выровнять ситуацию. Крайне полезным будет общение с представителями старшего поколения, которые дадут верный совет и помогут набраться житейской мудрости.

♈ Овен

Определите, что для вас действительно важно и действуйте, несмотря на мнение окружающих. Не так просто найти «свою» сферу в работе, поэтому, ощутив себя в нужное время и в нужном месте, необходимо приложить все силы для достижения цели. Важно также особое внимание уделить общению с коллегами и близкими людьми. Сегодня очень важно быть максимально честным, даже если кажется, что ложь будет наилучшим компромиссом в острой ситуации. Следуйте исключительно своим правилам. Кроме прочего, это поможет исключить из вашей жизни ненужных людей.

Космический совет: бейтесь за свою правду, истина на вашей стороне.

♉ Телец

Даже самые сильные чувства и всепоглощающая страсть не спасают от назревающем в ваших отношениях конфликта. Согласитесь, вы давно чувствовали неладное, но надеялись. Что ситуация разрешится сама собой. Так не бывает, наивные Тельцы. Рано или поздно вам придется пойти на непростой разговор. Существует даже риск разрыва — все будет зависеть от вашей и вашего партнера готовности созидать, а не доказывать свою точку зрения. Проявите нежность и заботу, но не забывайте и о своих интересах.

Космический совет: дальше откладывать нельзя — вас ждет непростой разговор с любимым.

♊ Близнецы

Всем иногда нужно побыть наедине с собой. Для вас, Близнецы, это особый ритуал, которым нельзя пренебрегать. Вам необходим выходной, причем такой, как захотите вы, а не партнер, родственники или друзья. Лучше всего уединиться и посвятить время приятным мелочам, хобби тем делам, которые наполняют вас и заряжают энергией. Идеальным вариантом будет путешествие, пусть и небольшое.

Космический совет: отдохните, проведите время наедине с собой и своими мыслями.

♋ Рак

Вы двигаетесь в верном направлении и весьма успешно. Это не является секретом ни для вас, ни для вашего окружения. Однако пришло время подумать не только о результате, но и о процессе. Не спешите, получайте удовольствие от своей работы, почувствуйте радость созидания, будь это профессиональные задачи или творческий процесс. Так вы станете еще более эффективны и сохраните энергию для каждого из этапов пути.

Космический совет: сбавьте скорость и не паникуйте — вы двигаетесь в правильном направлении.

♌ Лев

Реализовать все задуманное будет проще, если сегодня не замыкаться в себе, а проявить открытость. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких, не ставьте себе границ в действиях и словах, не избегайте новых знакомств. Все это сделает вас увереннее и позволит твердо шагать по дороге к мечте. Если вы давно задумывались о расширении географических границ — самое время вернуться к этой идее. Прекрасный этап для путешествий, которые подарят массу новых впечатлений и помогут лучше узнать себя.

Космический совет: будьте открыты к миру, и он ответит исполнением желаний.

♍ Дева

Девы, вы знаете, что такое предательство со стороны близкого человека. Это было больно, но вы не утратили веру в людей и проявили силу духа. Теперь нужно потренировать и разум. Опыт сделал вас достаточно мудрым, чтобы «чуять» неприятности и опасных людей издалека. Так почему же вы не прислушиваетесь к интуиции и не позволяете логике возобладать над порывом? Вы буквально осознанно движетесь к месту, где лежат любимые «грабли». Оно того не стоит. Чтобы не испытывать новых разочарований, сохраняйте бдительность.

Космический совет: доверьтесь интуиции и своему опыту, чтобы не повторить ошибок прошлого.

♎ Весы

Весам звезды настоятельно рекомендуют провести время с родными и самыми близкими. Вам противопоказано забывать о семье, даже если вы по горло в делах и заботах, нужно находить возможность для встречи. Общение с любимыми людьми наполнит вас жизненной силой, поможет успокоиться, по-новому взглянуть на беспокоящие вас проблемы. Ваша ласка и забота, в свою очередь, станет поддержкой близким. Подарите друг другу тепло, и многие жизненные вопросы решатся сами собой.

Космический совет: проведите время с семьей и самыми близкими.

♏ Скорпион

Ваше счастье очень близко, Скорпионы. Оно было предназначено вам судьбой, вы заслужили каждую секунду радости, которую вскоре испытаете. Самое время взять себя в руки и сделать последний рывок на пути к поставленной цели. Отбросьте страхи и сомнения, не бойтесь проиграть. Каким бы ни был результат, вы выйдете из битвы за успех победителем. Тем представителям знака, которые давно мечтают о любви и нежных чувствах, в ближайшее время может крупно повести: скоро произойдет знакомство, да не просто перспективное! Возможно, вы встретите любовь всей жизни, создадите семью и будете несказанно счастливы.

Космический совет: верьте в себя — у вас все получится и очень скоро!

♐ Стрелец

В карьере Стрельцов грядут перемены. Они могут быть логичными, в виде повышения, или по-настоящему кардинальными — вплоть до смены профессии. Если среди рабочего дня в офисе вы вдруг почувствуете непреодолимую тягу к выращиванию овощей на своем балконе — не пугайтесь и не робейте. Ваша мечта не может быть мелкой или смешной. Если помидоры сделают вас счастливыми — бросайте все безжалостно и бегите на рынок за семенами! Для тех, кто мечтал быть замеченным начальником, наступает благоприятная пора. Проявите себя смело, и получите признание.

Космический совет: позитивные перемены в профессии неизбежны — готовьтесь!

♑ Козерог

Представителям этого астрологического символа свойственно порой слишком сильно переживать из-за мнения о них окружающих людей. Если продолжать в том же духе — разочарование неизбежно. Суть в том, что невозможно нравиться всем. Поэтому такая идея заранее обречена на провал. Вместо того чтобы пытаться всем угодить, примите себя со всеми плюсами и минусами, откажитесь от чувства вины за несоответствие большинству. У вас все получится, если поверите в себя.

Космический совет: пора освободиться от бремени ожиданий других людей.

♒ Водолей

Водолеев потянет к неизведанному, причем с непреодолимой силой. Лучшим способом удовлетворить свое любопытство станет путешествие. Не так важно. С кем вы отправитесь в путь — с другом, партнером или в одиночестве. Важно, какие уроки вы извлечете, изучив новые места, познакомившись с интересными людьми. Если найдете возможность отвлечься от ежедневной рутины и умчаться в розовую даль — многое вам откроется. И легче будет строить планы на будущее.

Космический совет: ваше сердце требует новизны — отправляйтесь на поиски! Срочно!

♊ Рыбы

Это прекрасное время для Рыб. Лучшего момента для подведения итогов нельзя и придумать. Сейчас нужно тщательно взвесить все проделанные шаги, оценить, насколько ваши соратники и близкие помогали, участвовали, ценили ваш труд. Сделанные выводы помогут осознать промахи и не повторять ошибок в будущем. Что касается работы, помните о долгосрочных целях, не ищите краткосрочной выгоды. Это даст вам преимущество перед конкурентами.

Космический совет: время подвести итоги и приступить к построению нового плана.

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