Секс вместо кекса? Эксперт раскрыла ТОП-5 методов похудения с удовольствием

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Диетолог Евгения Рахманова настоятельно рекомендует отказаться от жестких методов избавления от лишних килограммов: это чревато депрессией и срывами.

Регулярно изматываете себя голодовками, а лишний вес никуда не уходит? Срочно меняйте стратегию борьбы с полнотой! Чтобы похудеть быстро и без вреда для организма, теперь необязательно подолгу настраиваться на диету. Достаточно просто немного изменить привычки.

В беседе с 5-tv.ru диетолог-психолог Евгения Рахманова перечислила ТОП-5 проверенных способов снижения веса без моральных травм.

Стимулируйте выработку «гормона счастья»

Эксперт отметила, что все жесткие методы похудения обязательно приводят к срывам и еще большему набору лишних килограммов. Все дело — в особенности организма компенсировать «убытки» от запретов. Речь идет о негласном правиле: чем больше отнимаешь — тем больше хочется.

Тем, кому сложно даются диеты, Евгения Рахманова предлагает начать с малого: отказ от сладких булочек компенсировать продуктами, содержащими триптофан.

«Вопреки общественному мнению серотонин, он же «гормон счастья», не содержится в продуктах питания. В них содержится триптофан. Именно он способствует синтезу серотонина. Поэтому добавляем в рацион молочные продукты — сыр, творог, а также мясо, рыбу и миндаль», — пояснила диетолог.

Наполните мозг эндорфинами

Так повелось, что любая диета для человека — сильнейший стресс. Отсюда и жуткие депрессии. Чтобы компенсировать «эмоциональный голод», Рахманова предлагает сместить вектор внимания с еды на обыкновенные жизненные радости.

«Нам не хватает яркости жизни, и еда становится самым доступным источником заветного эндорфина. Вместо еды в жизнь должно прийти общение с близкими, спорт, секс. Возьмите себе за правило наполняться экологичными источниками эндорфинов!» — настаивает эксперт.

Крепкий и здоровый сон

На то, как быстро человек худеет или полнеет, влияет количество часов, проводимых во сне, также напоминает Евгения Рахманова. Если полноценного отдыха нет, организм утрачивает способность функционировать нормально и требует восполнить энергию за счет калорийных продуктов.

«Сон напрямую влияет на выработку гормонов голода и насыщения. Семь-восемь часов сна — это то, что даст слаженную работу вашей гормональной системе и поможет в похудении», — подчеркнула диетолог.

Здоровая еда

Рахманова отмечает, что не стоит забывать и о качестве потребляемых продуктов. Конечно, купить чизбургер по пути на работу гораздо быстрее, чем готовить индейку на пару, однако такие эксперименты рано или поздно «аукнутся».

«Замените майонез на йогурт, добавьте порцию свежих овощей, чтобы увеличить сытость от меньшего количества еды. Сократите хотя бы на некоторое время количество сахара и мучных продуктов», — советует худеющим специалист.

Бытовая активность

В заключение диетолог-психолог напоминала, что каждый человек, будь он совсем не связан со спортом, обязан найти хобби, которое поможет реализовать нерастраченный потенциал. Возможно, это будет обыкновенная прогулка по лесу с собакой или плавание в бассейне. Главное — дать возможность лишней энергии высвободиться.

«Отличным способом похудеть и оздоровить организм будет привычка проходить десять тысяч шагов в день. Эту простую рекомендацию не стоит недооценивать. 150-200 потраченных килокалорий уже через неделю помогут снизить абдоминальное ожирение и улучшить показатели инсулинорезистентности в крови», — констатировала Евгения Рахманова.

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