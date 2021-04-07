Фото, видео: depositphotos / ijdema; 5-tv.ru

По плану сотрудники международной логистической компании должны были отработать нападение грабителей, но в какой-то момент что-то пошло не так.

5-tv.ru публикует видео смертельного выстрела во время учений инкассаторов в Нижнем Новгороде. По плану сотрудники международной логистической компании должны были отработать нападение грабителей, но в какой-то момент что-то пошло не так.

На кадрах видно, как один из мужчин объясняет правила разыгранной учебной сцены. Все расходятся по своим позициям и начинают разыгрывать предложенную ситуацию. Но вдруг происходит непоправимое. Пистолет «нападавшего» оказывается заряжен и звучит выстрел.

Установлено, что пуля попала рядом с сердцем 23-летнего молодого человека. Он скончался на месте от полученных травм. По факту произошедшего проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По информации 5-tv.ru, начальник ЧОПа, который проводил учения, был назначен на эту должность несколько дней назад.