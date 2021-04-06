🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 апреля, убывающая Луна в Водолее будет благоприятствовать любым начинаниям, даже очень масштабным. Лучшего времени для старта нового проекта не найти.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 апреля, убывающая Луна в знаке Водолея будет благоприятствовать любым начинаниям, даже очень масштабным. Лучшего времени для старта нового проекта не найти. Для того чтобы в следующем лунном цикле быть максимально продуктивным, сейчас нужно гармонизировать внутренний настрой и наладить по необходимости связи с окружающими. Не избегайте знакомств — некоторые из них могут оказаться весьма полезными, перспективными и просто приятными.

♈ Овен

Сегодня отличный день для причастных к издательскому делу. Работники СМИ и представители других творческих профессий будут полны сил и вдохновения. Именно в этот день Овны-журналисты и писатели испытают прилив новых идей, которые изменят ход их деятельности к лучшему. Главная задача — создать среду, свободную от отвлекающих факторов, которая поддерживает созидательный процесс. Сосредоточенность и дисциплина не менее важны, иначе трудно будет реализовать все свои амбициозные планы.

Космический совет: вы превратитесь в фонтан идей — не упустите шанс преуспеть в карьере.

♉ Телец

Сейчас прекрасное время для Тельцов, у которых есть собственный бизнес. Ваша прибыль может неожиданно вырасти в течение следующих нескольких недель. Так что продолжайте усердно трудиться, зная, что в ближайшем будущем все приложенные усилия будут более чем достойно награждены. Также звезды приготовили хорошую новость для тех, кто давно мечтает о пополнении в семье — возможно, уже очень скоро радость в виде крошки-наследника придет в ваш дом!

Космический совет: продолжайте мечтать и усердно работать — ваш приз не за горами.

♊ Близнецы

Пытаясь поднять планку, вы часто ставите перед собой невыполнимые задачи. Вечным спутником таких амбициозных проявлений являются завышенные ожидания. Подумайте об этом еще до того, как обожглись об очередное разочарование. Планируйте объективно, рассчитывайте свои силы. Важный совет — не отказывайтесь от помощи близких и соратников. Поддержка с их стороны может сотворить чудо. Кроме того, вам полезно попрактиковаться в командной работе. Дерзайте!

Космический совет: не ставьте невыполнимых задач — будете разочарованы.

♋ Рак

Сегодня Ракам просто необходимо как следует отдохнуть. Найдите возможность отложить дела, и посвятить время только себе и своим мыслям. Наберите ванну, посетите салон красоты, порадуйте себя походом в ресторан или кино. Вам нужно наполниться положительными эмоциями — это позволит с новыми силами вернуться в рабочий процесс и повысить свою профессиональную эффективность.

Космический совет: время устроить выходной — вам необходим отдых!

♌ Лев

Львы, пора отпустить ошибки прошлого и двигаться дальше. Неприятные воспоминания еще свежи, но только вы усилием воли способны заменить их чем-то новым и позитивным. Постоянно прокручивая в памяти свои неудачи, вы ничему не учитесь, а лишь напрасно тратите время. Отличным способом отвлечься будет активная деятельность — отдайтесь процессам, которые происходят здесь и сейчас. Кроме того, что отвлечетесь, поучите возможность продвинуться по карьерной лестнице!

Космический совет: прошлого не изменить. Отвлекитесь, живите настоящим!

♍ Дева

Девам, как и Львам, звезды рекомендуют больше времени посвятить своей действительности, чем размышлениям о прошлом. Вместо того, что чтобы зацикливаться на том, что пошло не так и как вы могли это исправить, начните с чистого листа. Иногда это единственный выход. Проанализировать свои неудачи и сделать верные выводы вы сможете позже, когда освободитесь от эмоциональных переживаний.

Космический совет: пришло время начать жизнь с чистого листа!

♎ Весы

Весна в разгаре, и Весы это остро чувствуют. Их внимание становится все более рассеянным, ведь любовь буквально витает в воздухе. Соблазн поддаться романтическому чувству велик не только для свободных представителей этого знака, но и для состоящих в отношениях и даже браке. Поэтому периодически постарайтесь вспомнить, кто вы, какие у вас цели, кому может быть больно, если вы примете необдуманное решение. Если препятствий нет — подчинитесь весеннему порыву и освежите надоевшую ежедневную рутину.

Космический совет: любовь витает в воздухе и кружит головы — сможете устоять?

♏ Скорпион

Скорпионы, вы так долго заботились обо всех и так устали, что сейчас вам просто жизненно необходимо обратить внимание на себя и отстраниться от «обязанностей». Каким образом вы это сделаете — не принципиально. Можете устроить день ухода за собой, прогулку с друзьями, навестить родителей или просто почитать книгу в своей постели… Главное, отключите, наконец, свой телефон и предайтесь удовольствию безответственного ничегонеделания. Ну, хоть ненадолго.

Космический совет: пора поставить во главу угла собственное благополучие.

♐ Стрелец

В последние дни вы были слишком напряжены и обеспокоены, Стрельцы. Страхи одолевали вас: вы боялись не успеть, сделать недостаточно хорошо, испортить с кем-то отношения и еще очень многих вещей. Хватит мучить себя! Вы все делаете правильно и уверенно идете к своей цели. Переживания никак не помогут выполнить задачу, они лишь затормозят вас. Если это необходимо, устройте себе небольшой отдых, успокойтесь и выделите «триггерные точки». Понимая, что и почему вас сильно волнует, вы сможете победить страх.

Космический совет: найдите способ побороть одолевающую вам тревогу.

♑ Козерог

Не все из нас получают от своих семей любовь и одобрение. При этом быть Козерогом — значит, нуждаться в похвале и поддержке. Без этого представители знака чахнут и становятся неуверенными. Некоторые проводят всю свою жизнь в поисках тепла во взаимодействии с внешним миром, но снова и снова разочаровываются. Чтобы не стать таким человеком, уделяйте внимание сохранению семейных уз, развитию отношений с близкими, не допускайте конфликтов, а допустив, немедленно и сглаживайте. Берегите свой тыл, и вновь обретете почву под ногами.

Космический совет: уделите время близким — вам очень нужна поддержка со стороны семьи.

♒ Водолей

Водолеи сегодня серьезно относятся к философии «делай то, что любишь». Неудивительно, что все, что вы делаете, сияет от вашей радости и выделяется из толпы. Люди, которыми вы восхищаетесь издалека, уже заметили вашу работу. Для кого-то из вас настало время признания и получения наград.

Космический совет: экстренно необходим выезд на природу — город измотал вас!

♊ Рыбы

Рыбы, вам нужно проявлять инициативу для достижения своих целей, особенно если вы пытаетесь проявить себя на фронте работы. То, что вы ищете, ищет вас. Ваша задача сегодня — сознательно присоединиться к своему намерению. Например, если вы ищете новую работу или интересный проект, будьте активны в обновлении своего резюме и общении с нужными людьми. Сегодняшний день также может принести вам хорошие новости о работе и деньгах. Звезды говорят, что вы на один шаг ближе к цели, к которой шли.

Космический совет: прошлое оставьте в прошлом, иначе лишитесь будущего.

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