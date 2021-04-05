🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 5 апреля, убывающая Луна в Козероге сулит представителям многих знаков зодиака повышенную раздражительность, которая может навредить делам. Держите себя в руках.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 апреля, когда убывающая Луна находится в знаке Козерога, представителям многих знаков зодиака придется непросто. Астрологи сообщают о том, что в этот день у некоторых людей может обостриться чувство собственной важности, в связи с чем велик риск возникновения конфликтов. Это может привести к проблемам в делах, в частности на работе. Сегодня постарайтесь сдерживать свои эмоции.

♈ Овен

Пришло время честных и откровенных разговоров, Овны. Налаживайте связи, которые позволяют вам быть уязвимыми — связи, которые заставляют чувствовать, что вас видят и слышат. Если это означает тщательное редактирование списка друзей, пусть будет так. Односторонние отношения просто больше не будут вам мешать. Сегодня звезды рекомендуют вам также выразить себя и через письменное слово. Может быть, вы хотите рассказать историю. Может быть, вы хотите записать свои сокровенные мысли ради ясности. Позвольте своему сердцу идти вперед.

Космический совет: не бойтесь честных разговоров.

♉ Телец

Тельцы, пришло время снять плащ-невидимку! Так вы позволите себе быть увиденным и услышанным. Скажите близким людям, о чем вы думаете, какие мысли терзают вас в последнее время. Тельцы, у которых пока нет пары, звезды рекомендуют вам обратиться к виртуальному миру, чтобы встретиться с потенциальными партнерами. Так что, если вы не можете встретиться лично, вы могли бы рассмотреть возможность онлайн-свидания.

Космический совет: поделитесь своими мыслями с миром.

♊ Близнецы

По мере продвижения к новому началу важно отпустить прошлое, Близнецы. Вы давно затаили обиду на кого-то, хотя эти люди уже давно исчезли из вашей жизни. Как насчет того, чтобы написать длинное подробное письмо, предназначенное только для ваших глаз, описывающее то, как вы были разочарованы, а затем сжечь это послание в знак освобождения?

Космический совет: отпустите все обиды.

♋ Рак

Вы долго надеялись и, возможно, даже молились. И вот ваше желание наконец принимает осязаемую форму! Правда это радостно, Раки? Вас ждет просто благословенный день. А знаете, в чем секрет того, что вы светитесь изнутри? Любовь во всех ее проявлениях. Заплатите миру за его доброту авансом. Признайтесь коллегам, которые долгое время поддерживают вас, как много они для вас сделали. Позвоните родителям и скажите, что без них вы бы не стали тем, кто вы есть. Любите! Любите весь мир — и он ответит вам в три раза большей любовью!

Космический совет: любовь во всех проявлениях — секрет вашего успеха.

♌ Лев

Хватит прибедняться, Львы. Вы заслуживаете идеального романа. Партнера, который будет любить вас больше жизни и не постесняется это продемонстрировать. Внимание, спойлер: у вас не возникнет абсолютно никаких проблем с привлечением противоположного пола. Одна беда — голоса в вашей голове будут упорно твердить, что вы этого не достойны. Не слушайте их! И не поддавайтесь страхам, которые нередко в таких ситуациях появляются откуда ни возьмись.

Космический совет: не поддавайтесь сомнениям — вы заслуживаете настоящей любви.

♍ Дева

Девы, ловите напоминание на день: если судьба разлучила вас с вашей родственной душой — значит, так нужно. Не гоняйтесь за любовью — позвольте любви самой прийти к вам. Остановитесь и отдышитесь. Звезды обещают: когда оглянетесь по сторонам, вы удивитесь тому, что происходит вокруг вас. Оказывается, Купидон положил на вас глаз на этой неделе. Все, что требуется от вас: быть открытым для новых поворотов судьбы.

Космический совет: не гоняйтесь за любовью.

♎ Весы

Что ушло — то ушло, прошлое изменить невозможно. Вы должны понимать это, Весы. У вас есть настоящее — вот и воспользуйтесь им по максимуму. Что вам нужно сделать, так это очиститься от эмоционального мусора и открыться новому. Простите тех, кто вас обидел. Да, это может быть не очень просто, но это определенно поможет вам начать все с чистого листа.

Космический совет: живите настоящим, а обиды оставьте позади.

♏ Скорпион

Ваши суперсилы на сегодня — любовь, сострадание и сочувствие, Скорпионы. Создайте для близких комфортную обстановку, в которой они смогут не бояться осуждения, и готовьтесь к разговору по душам. Пусть пространство рядом с вами станет местом, где разговоры превращаются в лекарство для души. Также важно сегодня сказать самой главной женщине в вашей жизни (передайте привет маме!), что вы заботитесь о ней.

Космический совет: готовьтесь к разговору по душам.

♐ Стрелец

Стрельцы, кажется вы намерены захватить мир одним рывком. И знаете, что? У вас это получится! Ваша воля к успеху сильна настолько, что никто и ничто не может помешать вам. Но помните, что для победы недостаточно одной мотивации. Добавьте в свой словарь слово «дисциплина». Установите режим, который сделает вас самой продуктивной версией себя, и следуйте ему как приказу самого строгого начальника.

Космический совет: сегодня дисциплина — ваш босс.

♑ Козерог

Козероги, выдыхайте. Вы прошли большой путь — теперь можно посвятить время отдыху. Остановитесь, сделайте глубокий вдох и осмотритесь по сторонам. Спешить вам некуда и незачем. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что происходит с вами в настоящий момент. Наслаждайтесь простыми удовольствиями, которые предлагает вам жизнь — делитесь чашкой чая с любимым человеком или смотрите, как садится солнце. Опыт прошлого станет хорошим фундаментом для чего-то нового.

Космический совет: сделайте глубокий вдох и осмотритесь по сторонам.

♒ Водолей

Водолеи сегодня серьезно относятся к философии «делай то, что любишь». Неудивительно, что все, что вы делаете, сияет от вашей радости и выделяется из толпы. Люди, которыми вы восхищаетесь издалека, уже заметили вашу работу. Для кого-то из вас настало время признания и получения наград.

Космический совет: продолжайте делать то, что любите.

♊ Рыбы

Рыбы, вам нужно проявлять инициативу для достижения своих целей, особенно если вы пытаетесь проявить себя на фронте работы. То, что вы ищете, ищет вас. Ваша задача сегодня — сознательно присоединиться к своему намерению. Например, если вы ищете новую работу или интересный проект, будьте активны в обновлении своего резюме и общении с нужными людьми. Сегодняшний день также может принести вам хорошие новости о работе и деньгах. Звезды говорят, что вы на один шаг ближе к цели, к которой шли.

Космический совет: обновите свое резюме и поговорите с нужными людьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что раздражает представителей разных знаков зодиака. У каждого знака есть пунктик, нарушив который, можно перейти красную черту.