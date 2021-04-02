Манукян оказался под капельницей после «разоблачения» его романа с помощницей

Фото, видео: Instagram @dava_m

Знаменитый рэпер тяжело переживал расставание с телеведущей Ольгой Бузовой. Неужели новая «пассия» довела его до нервного срыва?

Рэпер Давид Манукян сообщил поклонникам тревожную новость. В Instagram музыкант выложил снимок своей руки с иголкой и капельницей. Где именно находится артист — дома или в больнице — непонятно. На снимке красуется лишь скромная надпись.

«Не теряйте», — обратился к фолловерам Манукян.

Пока артист хранит молчание, пользователи сети строят догадки о том, что же с ним произошло. Среди самых распространенных версий — сильнейший стресс на почве недавнего скандала вокруг его «тайного романа».

«Дни.ру» напоминает, что не так давно в постели рэпера «застукали» красивую брюнетку. Вернее, Давид сам показал ее фолловерам. Спустя время выяснилось, что на простынях Манукяна нежилась его директор Анна Маковская.

Как ни доказывал музыкант, что не встречается с девушкой, ему никто не верил. С сенсационным «разоблачением» выступил и известный профайлер Илья Анищенко. Эксперт уверен: Манукян изо всех сил пытается скрыть существующие отношения. Однако тело — жесты, ухмылки, увиливание от конкретных вопросов по теме, подергивание — его выдает.

Instagram @dava_m

Верно ли предположение юзеров и скандалы действительно довели Давида до больничной койки — пока остается загадкой. Впрочем, его очередной визит в медучреждение может быть как-то связан и с недавно перенесенной операцией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие плюсы в расставании с поющей ведущей Ольгой Бузовой нашел рэпер Давид Манукян.