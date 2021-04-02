🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 апреля, убывающая Луна в Стрельце способствует быстрому решению сложных правовых вопросов. От общения с коллегами лучше воздержаться — велик риск конфликтов.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 апреля, убывающая Луна в Стрельце будет способствовать легкому завершению не самых простых задач. Можно смело заключать важные юридические сделки, отправляться на переговоры и в командировки. От общения с коллегами по работе лучше отказаться. Велики шансы на то, что все закончится конфликтом. Вероятны ссоры и со спутниками жизни — виной тому частая смена настроений в течение всего дня.

♈ Овен

Даже если что-то идет не по плану, не стоит из-за этого слишком сильно переживать, Овны. В последнее время вы много волнуетесь по мелочам, но решению проблем это не помогает. Вместо этого попробуйте мыслить позитивно, найти хорошее, а не плохое в событиях последних дней.

Космический совет: постарайтесь мыслить позитивно.

♉ Телец

Беспокоиться об исходе важного для вас дела — нормально. Но не стоит ставить его во главу стола, Тельцы. Помните, что все проходит. Пройдет и это. Уже совсем скоро вы забудете о том, что так волнует вас сегодня. Вместо этого поищите способ отвлечься.

Космический совет: позвольте событиям идти своим чередом.

♊ Близнецы

Все рождаются под определенными звездами, у всех есть своя судьба. Но не забывайте о праве принимать собственные решения, Близнецы. Подумайте, что бы вы хотели поменять в своей жизни, как можете повлиять на будущее? И двигайтесь в этом направлении.

Космический совет: проявите силу воли.

♋ Рак

Вы вступили в особую фазу покровительства самого Купидона. А значит, одинокие Раки скоро встретят того, кого смогут назвать родственной душой. Тем же из вас, у кого уже есть вторая половинка, тоже повезет. Именно сейчас у вас есть шанс укрепить отношения с возлюбленными, признаться в любви и поблагодарить за то, что они принесли в вашу жизнь. Это поможет вам и дальше идти рука об руку без проблем.

Космический совет: приготовьтесь встретить любовь всей своей жизни.

♌ Лев

В последнее время вы шли на поводу у своей судьбы, потому что не слышали советов своего внутреннего голоса? Что ж, возможно, произошел какой-то сбой. Или вы слишком давно не позволяли себе принимать решений, Львы. Самое время взять все в свои руки и начать действовать.

Космический совет: хватит ждать решения проблем извне, действуйте.

♍ Дева

В ближайшие дни может наступить не самое простое время, Девы. Вы можете лишиться близких друзей и даже возлюбленных. Но не стоит печалиться раньше времени. Присмотритесь к своему окружению. Возможно, вы поймете, что все эти люди были ложными друзьями — скорее всего, им было что-то от вас нужно. Пора начинать жить для себя, а не ради завистников и лжецов.

Космический совет: живите в свое удовольствие.

♎ Весы

Можете ли вы любить своего избранника еще больше, чем сейчас, Весы? Некие события в ближайшее время покажут, что да. Приятный сюрприз ждет и одиночек — у них есть шанс встретить надежного и любящего человека.

Космический совет: сосредоточьтесь на своей личной жизни.

♏ Скорпион

Менять что-то в жизни всегда страшно, Скорпионы. Может, поэтому в последнее время вы всегда говорите «нет» там, где следовало бы согласиться. Хватит бояться, пора что-то решать. Ведь это ваша жизнь, чем чаще вы будете уклоняться от интересных предложений, там реже вам будет посылать знаки Вселенная.

Космический совет: перестаньте бояться перемен, действуйте.

♐ Стрелец

Наступил период, когда у вас появились неплохие перспективы в карьерном плане, Стрельцы. Так, вы можете прекратить «работать на дядю» и открыть собственное дело. Или получить повышение с серьезной прибавкой к жалованию. Не бойтесь перемен, дерзайте и добивайтесь успеха.

Космический совет: подумайте всерьез о смене работы.

♑ Козерог

Вы скоро окажетесь на распутье, Козероги. С одной стороны, можно остаться там, где вы сейчас, — и все будет отлично. С другой, можно рискнуть и сойти с проторенной дорожки. И тогда успех может быть еще более грандиозным. Но для этого придется начать что-то делать.

Космический совет: начните мыслить более масштабно.

♒ Водолей

В последнее время вас одолевают странные мысли, вы не понимаете, почему все происходит так, а не иначе, Водолеи? Все просто. Наступил период испытаний, которые нужно принять и пережить. Волнения делу не помогут. Вместо этого подумайте о перспективах, решите, на какие изменения в жизни вы готовы.

Космический совет: не бойтесь перемен, смело идите вперед.

♊ Рыбы

Отстаивать свою точку зрения перед незнакомцами и посторонними легко — вы их не знаете, их мнение вас не волнует. Куда сложнее настоять на своем в отношениях с близкими друзьями и семьей. Держитесь, Рыбы. Это непросто, но нужно помнить о собственном счастье, а не оглядываться на мнение других.

Космический совет: научитесь отстаивать собственное мнение.

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