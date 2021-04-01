Хвастуны и извращенцы: мужчины каких знаков зодиака обожают эксперименты в постели

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Шибари и БДСМ, зеркала на стенах и тайные камеры в ящиках не шутка, а, как оказалось, неотъемлемые атрибуты любовных утех.

В приличном обществе не принято обсуждать сексуальные предпочтения. Но как же тогда узнать, подходит партнер по темпераменту или лучше присмотреть себе кого-то другого?

Ответ на этот вопрос нашли астрологи. Эксперты уверяют: не нужно на первом свидании пытаться раскрыть секс-потенциал избранника. Достаточно узнать его дату рождения — знак зодиака расскажет все о его тайных пристрастиях.

Например, из всего зодиакального круга астрологи выделяют ТОП-3 знаков, представители которых не представляют своей жизни без любовных утех и секс-экспериментов.

Близнецы

Мужчина-Близнецы с самого юношества «подсаживается» на дополнительную стимуляцию. Особенности организма таковы, что достигнуть пика наслаждения, не прибегая ко всевозможным таблеткам, вибраторам, «увеличителям» полового члена, просмотрам порнографии, он не может.

Есть в этом и положительные, и отрицательные стороны. Во-первых, партнерша никогда не будет скучать с таким мужчиной. Во-вторых, любовные эксперименты дарят массу позитивного заряда. Однако с возрастом отказаться от допсредств Близнецам будет все сложнее. Хотя прекрасная эрекция им обеспечена до самой старости.

Весы

Мужчина-Весы — настоящий эстет. Он не только выбирает в интимные партнерши идеально сложенных дам, предпочтительно, с естественными данными, но и обожает любоваться самим собой. В его спальне почти наверняка располагается зеркало: на стене, люстре или потолке — что может быть интереснее, чем наблюдать за любовным актом со стороны?!

И пускай в сексуальной жизни не все и не всегда идет гладко, в этом мужчина-Весы никогда не признается: он искренне уверен в собственных силах. Ну а если с возрастом и начнутся проблемы, одна баночка спецсредства, и его «оружие» снова готово к экспериментам.

Водолей

Мужчина-Водолей нередко пугает своих партнерш эротическими фантазиями. Здесь и связывание, и публичный секс, плетки и вибраторы — вариантов получить удовольствие масса! Если женщина согласится на его условия, жалеть о полученном опыте ей точно не придется. Ну а если откажется, в одиночестве этот кавалер не останется: раскрепощенные дамы по вызову всегда в боеготовности, пишет Astrorok.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, мужчины каких знаков зодиака нуждаются в похвале в постели и вечно переживают о размерах своих «достоинств».