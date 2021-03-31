🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 марта, убывающая Луна в знаке Скорпиона благоволит работникам умственного труда.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 марта, убывающая Луна в знаке Скорпиона благоволит работникам умственного труда. В этот день звезды одарят многих представителей астрологического круга энергией и способностью справляться с большим объемом информации. Сегодня продуктивным будет планирование: если вы давно задумали интересный проект — самое время приступить к составлению алгоритма действий. Результат вашего старта будет ошеломительным!

♈ Овен

Не зря говорят: прежде чем критиковать человека, поставь себя на его место. Сегодня вам, Овны, нужно прислушаться к этой мудрости. Помните, что ваша оценка субъективна, и, возможно, вы сильно ошибаетесь, осуждая ближнего. Доброта, любовь и принятие — на этих трех китах вы должны основывать свои мысли и поступки.

Космический совет: проявите сочувствие и откажитесь от оценочных суждений.

♉ Телец

Тельцы, вами управляет страх, и в этом главный риск на сегодня. Вы сомневаетесь в своих желаниях, каждый ваш шаг нерешителен. Но даже если вы почти уверены, что не добьетесь поставленной цели, идти к ней нужно максимально уверенно. Никто кроме вас не защитит ваши интересы. Не позволяйте чужому мнению и негативному опыту отдалить вас от мечты.

Космический совет: отбросьте страхи, и ваши желания обязательно исполнятся!

♊ Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют в этот весенний день насладиться жизнью в полной мере. Не стоит уединяться и погружаться в мрачные мысли! Вместо этого позвоните старым друзьям, назначьте романтическое свидание возлюбленному, посетите выставку или просто сходите в кино! Снимайте напряжение любыми проверенными способами и не позволяйте хандре захватить ваш разум.

Космический совет: отвлекитесь от мрачных мыслей — жизнь прекрасна!

♋ Рак

Ничто не вечно, дорогие Раки, но это не повод впадать в отчаяние и уныние. Завершение одного этапа влечет за собой новые приключения. Сегодня будьте уверены, что все перемены к лучшему. С былым нужно уважительно попрощаться, а новому — открыться! У Вселенной на вас большие планы, впереди много радостного и незабываемо интересного.

Космический совет: не сожалейте о прошлом, перемены — к лучшему.

♌ Лев

Львам звезды советуют прислушиваться к внутреннему голосу. Внутри вас живет мудрость, ваша интуиция очень сильна, но вы слишком часто об этом забываете. Если в вашей жизни назрел конфликт, и вы не знаете, как из него выбраться, действуйте по велению сердца. Не избегайте новых знакомств: в будущем они могут оказаться очень полезными.

Космический совет: слушайтесь своей интуиции — она подскажет правильное решение.

♍ Дева

Это правда, что в последнее время события разворачивались неприятным для вас образом — вы испытали огромную боль. Но видение себя жертвой в этой истории только усугубит ваши раны, Девы. Попробуйте изменить не ситуацию, а ваше отношение к ней. Поблагодарите Вселенную за опыт и двигайтесь дальше с вдохновением. Да, порой позитивный настрой нужно создавать самому. Научившись этому, вы станете практически неуязвимым!

Космический совет: смиритесь с тяжелым прошлым, впереди — лучшее будущее.

♎ Весы

Расставание с любимым — тяжелый удар. Вам, Весы, сегодня нужно проявить силу характера. Возможно, вы предадитесь трагическим воспоминаниям, а возможно, разрыв назревает в вашей паре прямо сейчас. Так или иначе, вам нужно принять неизбежность некоторых событий и отнестись к этому философски. Ничто не происходит просто так, во всем — забота Вселенной о вашем счастье.

Космический совет: соберите волю в кулак и не бойтесь ожидающих вас перемен.

♏ Скорпион

Не слова создают вас, а ваши поступки. Пора стать взрослым человеком и взять на себя ответственность за предпринимаемые шаги. Выглядеть хорошим перед всеми не получится. Принимая решение, готовьтесь к последствиям. Не забывайте о мотивах, которые движут вами, о своих заветных целях. Стоят ли они принесенных жертв? Если ваши дела могут принести боль ближнему, может, следует пересмотреть свой план?

Космический совет: помните, что на чужом горе своего счастья не построить.

♐ Стрелец

Ваше желание угодить начальнику, родителям, возлюбленному и прочим окружающим людям губительно для вас. Забывая о своих интересах, вы предаете мечту и лишь отдаляетесь от своих заветных целей. Прекратите заботиться о чужом комфорте, подумайте, наконец, о себе! Звезды советуют вернуться к своим планам, проанализировать успехи и приступить к реализации без оглядки на мнение посторонних.

Космический совет: угодить всем невозможно, нужно думать и о себе!

♑ Козерог

Найдите место, в котором почувствуете себя максимально расслабленными и свободными, Козероги. Вам жизненно необходим качественный отдых. Устройте день для себя: отключите телефон, наведите порядок в доме и в душе. Сегодня лучше провести время наедине с собой, предаться размышлениям о будущем и поблагодарить Вселенную за все ее дары.

Космический совет: посвятите этот день качественному отдыху.

♒ Водолей

Когда все идет не по плану, вы приходите в ужас. От этой привычки пора избавляться. Любой сценарий неплох, если относиться к происходящему проще. Пусть не удалось задуманное — в следующий раз вы будете опытнее. Пусть разрушились отношения — значит, вы еще не встретили свою вторую половину. Не унывайте, ваше счастье очень близко!

Космический совет: воспринимайте каждую неудачу как возможность расти и развиваться.

♊ Рыбы

Вы достойны настоящей любви, а не просто симпатии. Если ради вас партнер не готов меняться, значит, гармония в этой паре невозможна. С этим не хочется соглашаться, но рано или поздно придется. Разорвите обременительную связь и откройте себе путь в по-настоящему глубокие отношения.

Космический совет: не бойтесь первым завершить неудачные отношения.

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