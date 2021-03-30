Время новых начинаний: что ждет знаки Восточного гороскопа в апреле?

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Астролог рассказала, кому удастся воплотить свои мечты в жизнь, а кого ожидают небольшие перемены в работе и любви.

Второй месяц весны не только окончательно прогнал зиму, но и растопил потенциал многих знаков зодиака по Восточному гороскопу. Деньги, здоровье и успех в делах не единственное, что может обрадовать вас в апреле. О том, что еще сулит вам середина весы, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала Елена Егорова — астролог, эксперт в области китайской метафизики.

Год Крысы

Рожденных в этот год ожидает масса радостных событий.

«Вас ждут радостные встречи с друзьями, будете праздновать счастливые события в жизни — может быть новоселье или крупная покупка. В апреле будете чувствовать себя прекрасно, комфортно и благополучно», — рассказала Егорова.

Однако, старайтесь не тратить время на перепалки. В конце месяца астропрогноз обещает вам получение прибыли.

Год Быка

Быков ожидает повышение по карьерной лестнице, если они проявят достаточно инициативности в работе.

«Вы излучаете уверенность. Вы будете энергичны, здоровье будет в полном порядке. Вы хорошо умеете управлять ситуацией, благодаря этому вы получите дополнительную прибыль в апреле», — заметила специалист.

Год Тигра

Апрель готовит Тиграм массу хороших новостей и перемен в работе и карьере. Возможно получится сменить место работы на более выгодное или достичь повышения.

«Появятся отличные новости, после которых возможно вы решите сделать решающий шаг в карьере и работе. Например, открыть свой бизнес или начать новый проект. Кто-то решится на приобретение недвижимости», — сообщила астролог.

Год Кролика

Этому знаку зодиака середина весны сулит удачу в делах и любви, возможно применение вашей излишней заботливости в сфере благотворительности.

«Вы прекрасно выглядите, полны сил и энергии. На работе, несмотря на все сложности, вы будете на коне», — рассказала специалист.

Год Дракона

Драконам следует быть более внимательным ко всей информации которая их окружает, а еще внимательно вчитываться в условия договоров и контрактов, которые они собираются подписать.

«Следите за разговорами, старайтесь держать секреты при себе, иначе это может обернуться против вас. Не доверяйте сплетням, будьте внимательны и осторожны. Забота о себе будет также очень полезной», — сообщила Егорова.

Год Змеи

Апрель обещает вам прекрасное самочувствие и внешний вид. Кроме того, возможно, появится желание углубиться в какую-либо сферу и заняться самообразованием.

«Возможно вы решите взять ипотеку или кредит, не переживайте, вы справитесь с этой ношей, она вам окажется по плечу. В апреле откажитесь от вредных привычек и не злоупотребляйте алкоголем», — предупредила астролог.

Год Лошади

Для рожденных в этот год, месяц будет полон взаимодействия с окружающими, результаты от общения будут более чем удовлетворительными.

«Кто-то вступит в брак или подпишет выгодный контракт, вы будете очень довольны происходящим, будете гордиться собой и своими свершениями», — поделилась Егорова.

Год Козы

Апрель может подготовить для вас несколько неприятных ситуаций, однако вам нужно будет постараться увидеть положительные стороны в этих проблемах.

«Кого-то может огорчить ситуация с детьми или что-то из прошлого, развернитесь, посмотрите в другую сторону, и вы увидите выгоду в этой ситуации. В конце месяца ожидается прибыль, и вы станете успешными и независимыми», — сообщила Егорова.

Год Обезьяны

Середина весны — это идеальный период для вас. Апрель буквально ваш месяц.

«Вас ожидает счастливый месяц, период осуществлений вашей мечты, смело беритесь за все — вас ждет успех», — рассказала астролог.

Год Петуха

Вам пора взять небольшую паузу и хорошенько отдохнуть, так как вас ожидают новые начинания.

«Впереди начало нового интересного проекта или дела. Поберегите здоровье, возможны медицинские процедуры, которые будут особенно для вас полезны», — поделилась специалист.

Год Собаки

Рожденные в этот год захотят уделить больше внимания своему саморазвитию и захотят начать новый проект.

«Обратитесь за помощью к консультанту или знающему человеку с вопросом по волнующей вас теме. Это сэкономит ваше время и убережет от проблем. У вас все получится, но надо относиться к делам с особой ответственностью», — посоветовала Егорова.

Год Свиньи

Дела, которые вы очень давно не могли довести до финиша, наконец удастся закончить. Это принесет вам большое облегчение.

«Вы можете столкнуться с затяжными делами, важное известие, полученное в апреле, дарует вам чувство свободы. То, что вы так давно ждали принесет вам радость и легкость», — сообщила астролог.

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