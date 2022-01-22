ТОП-5 диет звезд, которые похудели до неузнаваемости

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Эти звезды поразили всех кардинальными изменениями во внешнем виде. Некоторым даже не пришлось лишать себя сладостей, чтобы похудеть. Эксперты раскрыли, кому точно не подойдут диеты знаменитостей.

Извечным вопросом похудения хоть раз в жизни задается каждый: кто-то хочет лишиться одного килограмма, а кто-то сбросить сотню. И если не медийный человек зачастую переживает о своей фигуре и питании в одиночку, то за трансформациями селебрити следят миллионы. Среди преобразившихся звезд есть те, кому удалось по-настоящему поразить публику. 5-tv.ru собрал ТОП-5 знаменитостей, которые шокировали фанатов результатами своих диет.

Адель и клубника с шоколадом

Похудение певицы Адель, которая всегда была известна своими пышными формами, началось после развода с супругом Саймоном Конески в апреле 2019 года. 31-летняя британская знаменитость избавилась от 45 килограммов и изменилась до неузнаваемости.

Добиться идеальной фигуры поп-диве в свое время помогала звездный тренер из Лос-Анджелеса Камила Гудис по прозвищу «волшебница тела». По ее словам, такие изменения во внешнем виде Адель произошли на 90% благодаря диете. Новый облик звезды стал реальностью за счет следования нескольким принципам: соблюдение здоровой сбалансированной диеты и потребление меньшего количества калорий, нежели раньше.

«Я не верю, что ей очень нравились физические упражнения. Но она изменила свой образ жизни. И я считаю, что 90% — это диета», — рассказала популярный тренер.

Сама Адель эту теорию подтвердила. Однажды она рассказала британскому изданию, что для того, чтобы похудеть, полностью отказалась от сахара. Также Адель снизила калорийность потребляемой пищи на 20% и придерживалась сбалансированной диеты, которая включает в себя зеленый чай, грецкие орехи, гречку, шоколад и клубнику.

А вот со спортом у певицы отношения натянутые. Она призналась, что не любит тренироваться в спортзале, но ей нравится пилатес.

www.globallookpress.com / Dave Bedrosian; Instagram @adele

Лариса Долина и «черный список» продуктов

Всего за полгода знаменитая российская певица сбросила 21 килограмм. Несколько лет подряд артистка сидела на «кефирной» диете, которая не принесла никаких результатов. Долина обратилась к специалистам, которые, изучив результаты ее анализов, вывели подходящую для нее формулу питания.

В черном списке знаменитости оказались: фрукты, ягоды, яйца, торты, икра, брокколи, вафли, хлеб, морковь, лук и молочные и кисломолочные продукты.

Теперь артистка отдает предпочтение всем видам мяса, кроме говядины и телятины. Также она ест птицу, рыбу, помидоры, красный перец и свеклу. Вместо чая эксперты посоветовали Долиной пить кофе или обыкновенную воду.

Что касается алкоголя, то Ларисе Долиной противопоказано лишь шампанское. И хоть в расписании артистки лишь два приема пищи в день, последний из которых в 15:00, бокал белого вина на ужин никто не отменял.

Не все медики считают диету Ларисы Долиной безопасной. Например, эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала 5-tv.ru, что полный отказ от каких-либо продуктов может представлять опасность для здоровья.

«В особенностях питания указывается полный отказ от фруктов и ягод. Это может создать дефицит витаминов и микроэлементов в организме, что в свою очередь негативно скажется на состоянии кожи волос, ногтей и зубов, а также на работе внутренних органов», — предупредила эксперт.

Специалист отметила, что с мясными продуктами и рыбой тоже следует быть осторожнее, так как чрезмерное употребление белка для организма не менее вредно, чем его дефицит.

Диетолог также оценила режим питания певицы, который предполагает всего лишь двухразовый прием пищи в день, причем последний должен быть не позднее 15:00. По мнению медика, такое расписание подходит далеко не каждому человеку, как, собственно, и сам рацион звезды.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Маргарита Симоньян и хачапури по утрам

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сбросила два десятка килограммов после третьей беременности. По ее словам, такой «минус на весах» случился благодаря специальному режиму питания: всего два приема пищи в день: завтрак с 11:00 до 13:00 и ужин в 17:00.

«На завтрак я ем все, что хочу. Абсолютно все, что хочу. Печеное, жареное, копченое, хлеб, пиццу, хачапури, пельмени. Хочу хлеб — ем хлеб», — рассказала Симоньян.

В 17:00 главред издания ест только белковые продукты. По ее словам, высчитывать порцию белка на ужин — бесполезное занятие. Главное, чтобы это был просто небольшой кусочек мясного стейка, рыбки, куриной грудки или одна котлета. Вино и пиво до и после 17:00 — не запрещены, так же как и несладкие кофе и чай.

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова объяснила 5-tv.ru, что диета Симоньян подразумевает ограничение в питании — а именно, лишь два приема пищи в день.

«Данный режим питания некоторым людям может быть противопоказан по состоянию здоровья. В частности, если имеются какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, печени или другие проблемы», — рассказала доктор.

Также по словам специалиста такие редкие приемы пищи могут повлечь за собой срывы. Ведь есть лишь два раза в день могут далеко не все. Диетолог считает, что для Симоньян подобные ограничения — не проблема из-за индивидуальных особенностей.

А вот легкий белок на ужин, по словам эксперта — правильный выбор. Татьяна Филиппова добавила, что регулярные физические нагрузки в случае диеты Маргариты Симоньян не требуются.

Instagram @_m_simonyan_

Александр Семчев и злость на самого себя

Известный актер Александр Семчев похудел сразу на 100 килограммов. По словам 50-летнего артиста, добиться такого результата ему помог сознательный переход на здоровое и диетическое питание.

«Я худел по одному дневнику, который нашел в интернете. Мысленно делил тарелку на три части», — рассказал он.

По словам Семчева, он придерживался интуитивного питания. Главными блюдами в его рационе стали курица на пару, индейка, рыба и салаты из свежих овощей.

Артист посоветовал своим фанатам, которые хотят добиться такого-же результата, пить воду для усиления метаболизма, и чередовать куриную грудку с индейкой и рыбой.

Также Александр Семчев признался, не обращался к врачам и психологам. По его мнению, в таких ситуациях это, скорее всего, бессмысленно. Главное — собственная мотивация, а еще злость на самого себя.

Диетолог Марият Мухина, известная сотрудничеством с продюсером Бари Алибасовым, прокомментировала заявление актера о сбросе лишнего веса. Специалист не верит, что артист справился с ожирением без медицинского вмешательства.

«Для публики он может говорить, что худел сам, не сдавал анализы, но это неправда. Актер Семчев давно борется с весом. Лишний вес в одно время стал душить Семчева. <…> Он говорит, что надо лечить ожирение без помощи специалистов. Но ожирение — это болезнь. Очень тяжелое, коварное заболевание, которое сразу переходит в хроническую фазу», — предостерегла страдающих подобным заболеванием диетолог.

Также Семичев сделал круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от провисающей кожи. Артист посетовал, что в процессе похудения у него возникли проблемы со здоровьем: начались головокружения и понижение давления.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Максим Фадеев и 600 миллилитров воды

Максим Фадеев всегда был человеком в теле. Его борьба с лишним весом в разные годы была более или менее успешной. Но за последнее время он достиг действительно впечатляющего результата. Оказалось, что изначально Фадеев весил около 238 килограммов.

Главный секрет похудения, по словам артиста, в горячей воде натощак. Фадеев признался, что выпивал три раза в день по 600 миллилитров воды, да такой, «чтобы она приятно обжигала горло, но конечно, не кипяток».

Также продюсер опубликовал на своей странице видео пробежки с палками для скандинавской ходьбы. Музыкант настаивает, что такая активность не требует финансовых вливаний, зато поможет всем, как помогла ему.

Максим Фадеев признается, что минус 110 килограммов — это не предел. Он продолжает процесс похудения и хочет увидеть заветные «девяносто» на весах.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @fadeevmaxim

Ранее 5-tv.ru рассказал, как худеют Надежда Бабкина, Елена Степаненко, Лолита Милявская и каков их главный рецепт красоты.