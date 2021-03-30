🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 марта, убывающая Луна в Скорпионе поможет в принятии сложных решений.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 марта, убывающая Луна в знаке Скорпиона. В этот день можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства.

♈ Овен

Вселенная действует таинственным образом, предоставляя нам помощь, поддержку и руководство, которые нам нужны в тот самый момент, когда мы в этом нуждаемся. Овны, обратите внимание на окружающие вас детали — возможно, это знаки и подсказки? Сейчас самое подходящее время, чтобы определиться с новой целью в жизни, а звезды вам помогут сделать правильный выбор.

Космический совет: ищите знаки в окружающем вас мире.

♉ Телец

В этот день вам следует наслаждаться. И больше ничего делать не нужно. Играйте со своими домашними питомцами, смейтесь, сколько душе угодно, превратите стену в вашей комнате в огромный холст, на котором можно нарисовать все, что только заблагорассудится. Не думайте о том, кем вы должны быть — это ложная мысль, Тельцы.

Космический совет: разрешите себе получить удовольствие.

♊ Близнецы

Да, что-то могло пойти не так. Ну и что? Не позволяйте неудачам подтачивать вашу веру в мечту. Неудача — это вызов, на который нужно отвечать. Знайте, на пути к своей цели вы можете еще сто раз споткнуться и упасть. Но чтобы продолжить шагать, необходимо будет подняться. И вы сможете это сделать.

Космический совет: не опускайте руки и мужественно принимайте вызовы судьбы.

♋ Рак

Окунитесь в безмятежную негу приятных воспоминаний о недавней влюбленности. Посмотрите, звезды вам помогали на протяжении всего пути. И сегодняшний день — своеобразный портал в прошлое, когда можно не только насладиться грезами о былом, но и направить прошлое в иное русло, чтобы время вынесло его приятным сюрпризом в настоящее.

Космический совет: помните, все происходит для вашего блага.

♌ Лев

Самое время заняться своим здоровьем, Львы. Тело — это сосуд, в котором обитает душа. И если вы заметили трещину, то это скажется и на наполнении. Поэтому отнеситесь серьезно к любым недомоганиям, которые чувствовали в последнее время. Не откладывайте визит к врачу. А если не доверяете традиционной медицине, то попробуйте изучить альтернативные варианты. Ваше тело вам еще пригодится.

Космический совет: обращайте внимание на то, что говорит вам ваше тело.

♍ Дева

Если у вас накопилось множество проблем, то не спешите рубить с плеча — радикальные меры могут нанести непоправимый урон всем вашим делам. Наберитесь терпения и следуйте к своей цели небольшими шагами. Главное — выбрать верное направление. Поговорка «тише едешь — дальше будешь» — это ваш девиз на сегодня.

Космический совет: не следует никуда торопиться и рубить с плеча.

♎ Весы

Да, Весы, жизнь часто ставит вас перед трудным выбором. И принимая решения мы часто руководствуемся своими страхами, а нужно чтобы смелость делала выбор. Посмотрите правде в глаза, наберитесь сил и поговорите откровенно с близкими и с самими собой. Это трудно, но необходимо для того, чтобы стать ближе к заветной мечте.

Космический совет: будьте честны с собой и другими.

♏ Скорпион

Вокруг вас может быть много добрых и умных людей, но слушать вы должны прежде всего самих себя. А совет хорош лишь того, когда о нем просят. Глубоко внутри вы уже знаете все ответы, но вам нужно научиться прислушиваться к себе, отодвинув все другие голоса на задний план. Попробуйте спросить совета не у других, а у самого себя — и все получится.

Космический совет: слушайте свой внутренний голос.

♐ Стрелец

Если мир вокруг вас стал непонятным, то лучше всего постараться посмотреть на него под другим углом. Жизнь не стоит на месте, планеты вертятся, и если вы застынете в одной точке, то в какой-то момент просто перестанете ориентироваться в пространстве. Попробуйте в непонятном увидеть тайну и магию — если вы овладеете этими знаниями, то ваша судьба окажется у вас в руках.

Космический совет: посмотрите на мир по-новому.

♑ Козерог

Посмотрите на свое отражение в зеркале, а потом постарайтесь заглянуть внутрь себя. Нашли десять отличий? Что идет не так, Козероги? Возможно, вам стоит хорошенько подумать над тем, кем вы хотите быть на самом деле. Стряхните с себя паутину чужих мнений и взглядов. И не бойтесь, если в новом обличии вам придется искать новую мечту, поскольку прежняя могла быть навязанной вам целью.

Космический совет: сформулируйте свои настоящие желания.

♒ Водолей

Сегодня лучший день для того, чтобы справиться со своими страхами и откровенно поговорить с объектом ваших воздыханий. Да, или пан, или пропал. Но звезды не смогут направить вас на верный путь, если вы будете стоять на месте. Поэтому соберите волю в кулак и сделайте то, что нужно. Как знать, возможно воплотятся ваши самые смелые фантазии.

Космический совет: найдите силы, чтобы побороть свои страхи.

♊ Рыбы

Рыбы, а что если наихудший вариант развития событий на самом деле является наилучшим? Звезды высоко, они лучше видят карту жизни. Поэтому доверьтесь им и научитесь принимать любое событие в своей жизни как благо, которое приведет вас к счастью.

Космический совет: любите все свою жизнь, а не только приятные моменты.

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