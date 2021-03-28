Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Известный российский музыкант утонул, когда пытался спасти свою собаку в Москве-реке.

Стали известны дата и место похорон основателя «Звуки Му» Липницкого. Об этом на своей странице в Facebook написала композитор Лада Раскольникова. По ее словам, прощание с музыкантом состоится 30 марта в 12:00 в храме Святого Николая в Аксиньино. Через час пройдут похороны на кладбище в этом же селе в Подмосковье. После, уже в 14:00, будут организованы поминки в кафе «Дача» и в галерее «Гараж» на Николиной Горе.

Facebook @lada.raskolnikova

Водолазы нашли тело Александра Липницкого в Москве-реке накануне. Эксклюзивное фото с места происшествия имеется в распоряжении 5-tv.ru. Основатель группы «Звуки Му» утонул 25 марта, когда пытался спасти свою собаку. Его тело удалось обнаружить только спустя двое суток с момента гибели.

Водолазы и спасатели прибыли на место трагедии 26 марта. Специалисты осмотрели заснеженный берег Москвы-реки у Николиной Горы и принялись за работу. Чтобы найти труп основателя группы «Звуки Му», потребовалось около 20 часов.

5-tv.ru

Супруга Александра Липницкого Инна сообщила о пропаже мужа в полицию вечером 25 марта. Уже тогда женщина чувствовала, что случилась беда. По словам свидетелей, артист взял на лыжную прогулку своего ретривера. Артист с собакой вышел на лед и в какой-то момент питомец оказался в воде. Музыкант попытался спасти любимца и сам провалился в промоину. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели проплывающее тело музыканта, но достать его не смогли. О судьбе собаки также ничего неизвестно.

5-tv.ru

Александр Липницкий родился в 1952 году. Учился на журналиста в МГУ. Вместе с Петром Мамоновым основал группу «Звуки Му» в 1983 году — в коллективе он играл на бас-гитаре. Сотрудничал со многими рок-группами, организовывал фестивали. С начала 1990-х работал телеведущим. В течение всей жизни он занимался музыкальной критикой и журналистикой. Близко знал Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Александра Башлачева. Кроме того, Липницкий приходился внуком заслуженной артистке РСФСР Татьяне Окуневской.

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