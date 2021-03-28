🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 марта, полная Луна в Весах будет способствовать налаживанию контактов с окружением.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 марта, Луна переходит в знак Весов. Полнолуние придаст сил тем, кто нуждался в новой энергии, и остудит пыл слишком поспешных. Некоторым знакам нужно прислушаться к голосу Вселенной, а кое-кому задуматься об ответственности.

♈ Овен

Вы взвалили на себя непосильную ношу и несете бремя ответственности за все, что происходит вокруг вас. Но далеко не все вещи подвластны вам, пусть это и расстраивает. Вспомните о том, что Вселенная мудра и готова прислушиваться к вашим желаниям. Доверьте ей часть своих печалей. Попробуйте прожить день, не отягощая себя заботами. Все наладится, как только вы начнете играть в паре с мирозданием.

Космический совет: не пытайтесь быть в ответе за весь мир.

♉ Телец

Тельцов беспокоят текущие отношения. В них наметился кризис, но вы отказываетесь это признать. Попробуйте снять розовые очки и, если нужно, сделать шаг назад. Не бойтесь все разрушить, просто будьте с собой честны. Возможно, это поможет вам найти слабые места и наладить личную жизнь.

Космический совет: снимите розовые очки.

♊ Близнецы

Вас посетила идея на миллион. Но вы не решаетесь воплотить ее в жизнь. Смелее, Близнецы! Вам мешает страх, но вы прекрасно знаете, что это чувство не должно повелевать вами. Поверьте в себя, действуйте. Плоды вашего труда не заставят себя ждать.

Космический совет: будьте смелее, и вам повезет.

♋ Рак

В вашей жизни происходят перемены, которые заставляют вас быть более ответственным. Это показатель того, что ваш внутренний рост идет стремительно, и вы не сидите сложа руки. Не бойтесь принять новые обязанности и увидите, как успех будет вам сопутствовать во всем, что вы делаете.

Космический совет: не бойтесь ответственности.

♌ Лев

Вы расстроены, что не все идет так, как вы задумывали. Но первые шаги на новом поприще редко бывают показательными. Вспомните о том, что вы — профессионал, и трудитесь. Упорные занятия позволят вам добиться хороших результатов совсем скоро. Вы стоите на пороге новых открытий!

Космический совет: будьте упорны в своей работе.

♍ Дева

Вы освободились от накопленной боли и выпустили пар. Это отлично, Девы! Теперь пришло время заняться заживлением ран и открыться миру. Скоро вас ждут подвижки в деле, которое вы затеяли. Не бойтесь, сохраняйте уверенность в себе, которую так недавно обрели, и перемены не заставят себя ждать. Успех в профессиональной деятельности подкрепит ваши силы для свершений и в личной жизни.

Космический совет: недавно начатое дело выгорит.

♎ Весы

Вы много работаете и сильно устаете в последнее время. Дайте себе передышку, Весы. Соберите компанию друзей и проведите вечер расслабленно. Окружение поможет вам восполнить недостаток той энергии, которую вы потратили в течение недели.

Космический совет: отдохните в приятной компании.

♏ Скорпион

В любой ситуации можно найти ту линию поведения, которая поможет вам сохранить себя. Ваш случай таков, что лучше подойти к делу с юмором. У вас все в полном порядке с этим чувством, поэтому действуйте смело. Не бойтесь показаться шутом. Напротив, ваше озорство позволит другим иначе взглянуть на вопрос и найти точки соприкосновения.

Космический совет: не бойтесь показаться шутом.

♐ Стрелец

Вас пугает амбивалентность жизни. Но наш мир таков, что нет света без тени, Стрельцы. Помните об этом и не пытайтесь увидеть только одну сторону медали. Ваша ситуация не критична, скоро вы в этом убедитесь. Если будете видеть вещи такими, какие они на самом деле, выход из положения найдется быстрее.

Космический совет: взгляните на истинную природу вещей.

♑ Козерог

Вы много говорите и ждете, что вас будут слушать. Но достаточно ли вы сами уделяете внимания своим собеседникам? Будьте более чуткими к близким, возможно, им требуется ваша помощь или принятие. Выслушайте того, кто захочет вам открыться, и вы перейдете с ним на новый уровень доверия.

Космический совет: проявите внимание к близким.

♒ Водолей

Вам нужно сострадание человека, который всегда поддерживал вас в трудную минуту. Сейчас она настала. Обратитесь за помощью без лишнего стеснения, вам не откажут. Облегчение придет, когда вы сможете выговориться.

Космический совет: обратитесь за помощью к другу.

♊ Рыбы

Весь мир — игра, Рыбы. Так что получайте удовольствие от того, что вы создаете, не привязываясь к конкретному результату. Если что-то идет не так, как планировалось, поверьте, это тоже часть плана — та часть, которая учит вас принимать неудачи и учиться на своих прошлых ошибках.

Космический совет: получайте удовольствие от игры.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 22 по 28 марта для всех знаков зодиака.