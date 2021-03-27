🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 марта, растущая Луна в знаке Девы многим принесет финансовое благополучие. Это идеальный момент, чтобы реализовать все свои задумки и добиться желаемого.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 марта, Луна в знаке Девы обеспечит многим душевный подъем, который поможет завершить старые дела. Кроме того, начинания в любой сфере жизни обещают обернуться успехом. Звезды советуют дерзать абсолютно каждому знаку зодиака, сейчас идеальный момент добиться желаемого.

♈ Овен

Мы живем в мире, где время измеряется деньгами. В мире, где наша ценность зависит от нашей продуктивности. Однако пора положить этому конец, Овны. Позвольте себе восстановиться после всех изменений, которые вы пережили за последнее время. Вам нужна серьезная перезагрузка, подготовьтесь к ней по-своему.

Космический совет: вам нужно отдохнуть и приготовиться к перезагрузке своей жизни.

♉ Телец

Мы склонны верить, что «ясновидение» — это односторонний поток. Однако этот канал работает в двух направлениях. Вселенная посылает в наше подсознание образы, которые раскрывают грядущее. В то же время каждый человек обладает способностью посылать свои запросы в космос. Примите это на вооружение, Тельцы. Сегодня у вас есть все шансы достичь желаемого при помощи Вселенной.

Космический совет: начните мечтать, и Вселенная исполнит ваши сокровенные желания.

♊ Близнецы

Вас терзают мысли о том, как можно было не допустить трагедии в прошлом и все исправить. Но постарайтесь не слишком зацикливаться на этих рассуждениях. Станьте отстраненным наблюдателем и взгляните на свою жизнь под новым углом. Это поможет вам отпустить прошлое и начать новую главу.

Космический совет: расслабьтесь и отпустите прошлое.

♋ Рак

Сегодня вам придется перестать все контролировать. Ожидание, что все и вся будут работать в соответствии с вашими правилами, не принесет вам никакой пользы. Те, кто находится в отношениях, обнаружат, что для них наступил особенно трудный период. Помните, что на поиски нужного ритма потребуется время. Не перетягивайте одеяло на себя, найдите способ работать сообща.

Космический совет: подумайте, как можно улучшить ваши отношения с партнером.

♌ Лев

Вас ждут большие перемены, Львы. Скоро все вокруг вас перевернется с ног на голову. Помните, что разрушение является неотъемлемой частью процесса творения. Так что пусть все идет своим чередом. Звезды также призывают вас помнить пословицу «не все то золото, что блестит». Некоторые «гениальные идеи» лучше оставить нереализованными.

Космический совет: вас ожидают большие перемены.

♍ Дева

Старт нового проекта редко дается легко. Сейчас вам нужно очень многое выяснить, в первую очередь — свои финансовые возможности. Звезды хотят, чтобы вы запомнили: изобилие зависит от вашего мышления. Поэтому немного ослабьте шнурки на кошельке. Инвестируйте в то, что важно для вашего роста.

Космический совет: начните инвестировать в себя.

♎ Весы

Уделите особое внимание технике пранаяма — то есть своему дыханию. Наблюдайте за потоком праны через тело, когда вы вдыхаете и выдыхаете. Поверьте, что этот простой ритуал не только снимет стресс и напряжение, которые давят на вас, но и поможет вам испытать чувство воссоединения ума, тела и души.

Космический совет: посвятите больше времени медитации.

♏ Скорпион

Вы находитесь в той промежуточной фазе, когда старая глава еще не закончилась, а новая еще только начинается. Вместо того чтобы идти против течения, отнеситесь к этому периоду как возможности создать что-то новое. Успокойтесь и позвольте Вселенной посылать вам идеи и вдохновение. Помните, что вы здесь для того, чтобы играть, испытывать радость и творить. Позвольте себе плыть в ритме Вселенной, не привязываясь к определенному результату.

Космический совет: расслабьтесь и доверьтесь происходящему.

♐ Стрелец

Вещи, которые нужно доработать, прежде чем представить конечный продукт, никогда не закончатся. Перестаньте постоянно стремиться к совершенству, пришло время поделиться с миром своими наработками! Если засомневаетесь, вспомните о цели, ради которой все затевалось.

Космический совет: пришло время поделиться своими творениями с окружающими.

♑ Козерог

Не позволяйте внезапным переменам сбить вас с толку. Настало время радикальных изменений в вашей жизни. Будьте уверены, Вселенная организовала эти обстоятельства, чтобы помочь вам подняться. Самое мудрое, что можно сделать в этот момент, — позволить всему этому происходить. Все сложиться так, как должно.

Космический совет: не сопротивляйтесь переменам в вашей жизни, они идут вам только на пользу.

♒ Водолей

Неважно, кто что сделал или сказал. Единственное, что имеет значение, — это любовь, которая связывает вас. Любовь, которая поможет вам преодолеть все проблемы. Не нужно быть мелочными, Водолеи. Заключите мир там, где была война. Помните, что прощение касается не только другого человека. Речь также идет о вашей способности отпустить прошлое и начать все сначала.

Космический совет: научитесь отпускать обиды.

♊ Рыбы

Когда вы находитесь в самом центре хаоса, можно почувствовать, что все вертится только вокруг вас. Отойдите на некоторое расстояние. Примерьте на себя роль наблюдателя. Это напомнит вам, что окружающие чаще всего совершают действуют из-за чувства страха. Хороший способ сохранять ясную голову — чаще медитировать.

Космический совет: постарайтесь сохранить ясную голову в этот непростой период.

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