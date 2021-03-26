Внук актрисы, фанат Beatles, журналист: каким был музыкант Александр Липницкий?

Фото, видео: Известия / Александр Казаков; Instagram @viktor_tsoy_svet_ego_serdtsa @aguzaroova @malosolov @peysikov; ТАСС / Галкин Николай; Youtube @Мамульки;Facebook @Александр Липницкий

Основатель группы «Звуки Му» трагический погиб 25 марта, утонув в Москва-реке.

Культуролог, журналист и основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий 25 марта трагически скончался в Москве. Он погиб, когда переходил на лыжах Москва-реку. О смерти коллеги по цеху поведал журналист Артемий Троицкий.

Какой была жизнь покойного Липницкого, рассказал 5-tv.ru.

Детство и юность

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Он был внуком известной советской актрисы Татьяны Окуневской. Его дед Теодор Липницкий и отец Давид Липницкий были врачами-гомеопатами, а отчим Виктор Суходрев — личным переводчиком генсеком Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Мама Инга Окуневская-Варламова преподавала английский.

Татьяна Окуневская - ТАСС / Белоусов Виталий

Липницкий учился в известной английской спецшколе № 30 в Каретном Ряду. Классом старше там учился Петр Мамонов — будущий рок-музыкант, телеведущий и актер. Подружившийся с Мамоновым и его младшим братом Алексеем Бортничуком Липницкий стал часто посещать концерты. Именно тогда музыка стала играть для него огромную роль.

С ранних лет Липницкий был без ума от музыки группы The Beatles. По его словам, первые пластинки ему подарил индийский посол в СССР Трилоки Натх Кауль. Песни «битлов» стали для Липницкого потрясением и заложили основу его будущей музыкальной карьеры.

Журналистика и путь к музыке

После школы Александр Липницкий поступил учиться на факультет журналистики МГУ. Но музыка оставалась главным лейтмотивом его жизни. Уже с 1975 году стали выходить статьи в советской периодике за авторством Липницкого, он писал про джаз, а в свободное время фарцевал пластинками.

В 1980 году Александр Липницкий познакомился с участниками группы «Аквариум», которую до конца жизни считал самым мощным явлением русского рока. Годом позже певец Борис Гребенщиков даже некоторое время жил у него дома, после чего создал «Песню для Нового Быта» в честь Липницкого.

Журналист дружил с множеством музыкантов, близко общался с группой «Кино» и Майком Науменко. В 1980 году участвовал в организации фестиваля «Тбилиси-80», после чего сам решил стать музыкантом.

Так в 1983 году и появилась группа «Звуки Му», где были также его школьные друзья Петра Мамонов и Алексей Бортничук. Липницкий стал бас-гитаристом коллективом и оставался им вплоть до 1990 года.

Продвижение музыки в массы

Александр Липницкий много общался с советскими, российскими и иностранными музыкантами. Среди прочего он работал с Брайаном Ино и виделся с Джорджем Майклом. Вместе с Джоанной Стингрэй он выпускал передачу «Red Wave-21», которая выходила с 1990 по 1993 годы.

Многие с нежностью вспоминают Липницкого за его передачу «Еловая Субмарина», которая выходила на канале «Ностальгия». Гостями программы были многие известные рок-музыканты и группы, там показывали редкие записи квартирников и концертов, откровенно рассказывали о жизни артисты. Вел передачи на радио на музыкальную тему.

globallookpress.com / Evguenii Matveev

Позже Дипницкий стал коллекционером икон, активно занимался благотворительностью, помогал восстанавливать убранство храмов и пополнять коллекции музеев. Его не раз отмечали наградами православные организации, также у него была медаль Русской православной церкви от митрополита Ювеналия.

У Липницкого была жена и трое детей — дочь и два сына.

Хотя Липницкий и отошел от активной музыкальной карьеры, он регулярно выступал в рамках проектов «Гроздья виноградовы» и «ОтЗвуки Му», участвовал в форуме «Пилорама 2008» в Перми, организовывал фестиваль искусств «25 лет спустя» в честь легендарного первого рок-слета 1994 года на Николиной горе.

Смерть

Символичным образом смерть настигла Александра Липницкого тоже в районе Николиной горы. По словам журналиста Артемия Троицкого, он переходил Москва-реку на лыжах и утонул. Тело его пока не найдено.

Александру Липницкому было 68 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Липницкого предчувствовала трагическую гибель музыканта.